Star Wars: Mit einer Todesszene kopiert Ahsoka einen 61 Jahre alten Samurai-Film

Habt ihr Hommage an einen alten Klassiker von Akira Kurosawa in Folge 4 von Ahsoka erkannt? Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Für Star Wars hat sich George Lucas maßgeblich von alten Samurai-Filmen inspirieren lassen - das ist kein Geheimnis. Vor allem die Werke des Kult-Regisseurs Akira Kurosawa beeinflussen den Krieg der Sterne. Und das tun sie 2023 genauso, wie schon 1977 als Episode 4 - Eine neue Hoffnung in den Kinos startete.

In der vierten Folge von Ahsoka lässt sich dabei eine ganz besondere Anspielung an Akira Kurosawas Sanjuro von 1962 erspähen. Ja, tatsächlich geht es gar nicht um das neueste Kapitel der Star-Wars-Serie, ihr müsst euch also keine zu großen Sorgen um Spoiler machen … es sei denn, ihr wollt euch das Finale von Sanjuro nicht vorwegnehmen lassen.

So sieht die Hommage aus ...

Um was es jetzt genau geht? In Folge 4 ihres persönlichen Star-Wars-Abenteuers kommt es erneut zum Duell zwischen Ahsoka Tano und dem (ehemaligen) Inquisitor Marrok. Dabei geht Marrok als offensichtlicher Verlierer aus dem Kampf hervor, der mit einem Torso-Treffer von Ahsoka getötet wird.

Und dabei stellt sich heraus, dass Marrok offenbar durch die Magie der Nachtschwester Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) am Leben erhalten wurde. Aus der Wunde von Marroks strömen nämlich schwarzer Rauch und glühende Funken, die eindeutig darauf hinweisen - mehr dazu lest ihr in unserem separaten Artikel zu dem Thema.

Besagte Szene könnt ihr euch wie folgt auf Youtube ansehen:

... und so das Original

Wer Akira Kurosawa kennt, dürfte hier vielleicht identifiziert haben, wie sich Ahsoka so vor dem Samurai-Klassiker Sanjuro verbeugt. Showrunner Dave Filoni lässt sich hier ganz offensichtlich wie schon George Lucas von dem mittlerweile 62 Jahre alten Film inspirieren.

In Sanjuro läuft das finale Duell übrigens ganz ähnlich ab. An dieser Stelle wollen wir euch vor einer gewaltigen Blutfontäne warnen, die dann tatsächlich prägend für das gesamte Filmgenre wurde. So gut wie alle Samurai-Filme (wie zum Beispiel auch Quentin Tarantinos Kill Bill) orientierten sich an einem eigentlich missglückten Effekt.

Werft aber am besten selbst einfach mal einen Blick darauf:

Auf die Kurosawa-Hommage machten bereits mehrere Star-Wars-Fans auf Reddit aufmerksam. Regisseur Peter Ramsey (der auch an The Mandalorian mitarbeitete) gibt im Interview mit IGN auch offen zu, definitiv Inspirationen an den Kult-Regisseur in seine Folge eingearbeitet zu haben. Mit dem direkten Vergleich zu Sanjuro ist dies natürlich kaum zu übersehen.

