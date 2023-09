Ahsoka: Folge 7 führt einen wichtigen Charakter ein, aber nur, um einen noch wichtigeren zu verstecken

Hera bekommt in Folge 7 unerwartete Hilfe. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Immer wieder sorgt Ahsoka auf Disney Plus für kleine und große Überraschungen. Eine gab es nun auch in der neusten Episode zu sehen. Die siebte Folge führt nämlich eine Figur ein, die Fans der Reihe schon kennen. Dabei handelt es sich bei dieser Einführung in Wahrheit um einen cleveren Trick der Serienmacher.

Achtung Spoiler!

Wir werden in dieser News über Details aus der siebten Folge von Ahsoka sprechen. Wenn ihr noch nicht soweit seid und komplett ahnungslos bleiben wollt, dann lest ab hier besser nicht mehr weiter.

Das steckt hinter dem überraschenden Cameo

In Folge 7 von Ahsoka steckt Heldin Hera Syndulla in arger Bedrängnis. Die Generalin der Neuen Republik muss sich vor der Kanzlerin verantworten, nachdem sie auf eigene Faust Teile der Flotte entwendet hat, um Ahsoka bei ihrer Suche nach Ezra und der Jagd nach Baylan Skoll zu helfen. Dabei sieht die Lage nicht gut aus.

Das Blatt wendet sich erst dann zu Gunsten der Generalin, als ein bekanntes Gesicht auftritt. Der Protokolldroide C-3PO (gespielt von Anthony Daniels) kommt in den Raum gewackelt und hat ein Datenpad dabei. Das Pad soll ein Transkript beinhalten, mit dem bewiesen wird, dass Hera die Genehmigung einer Senatorin erhalten hat und entsprechend nicht ohne Erlaubnis zu dieser Mission aufgebrochen ist. Das überzeugt das Gremium schließlich davon, Hera für ihre Taten nicht zu bestrafen.

C-3PO hat wieder einen großen Auftritt und wird sogar vom gleichen Schauspieler wie vor 40 Jahren gespielt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Eine geschickte Verschleierung

Warum passiert das? Laut C-3PO ist er direkt von Senatorin Leia Organa beauftragt. Die allseits beliebte Heldin der Rebellion, die wir nur all zu gut kennen. Schwester von Luke Skywalker und ehemalige Prinzessin von Alderaan. Leia hat hier also dafür gesorgt, dass Heras Auftrag genehmigt wurde.

Schon in Folge 5 der Sendung sprach Captain Carson Teva davon, dass Leia ihnen Zeit verschafft. Nun wird sie sichtbar aktiv, allerdings nur via C-3PO.

Ein geschicktes Manöver der Serienmacher, denn sicher hatten einige Fans hier erwartet, eher Leia höchst selbst zu sehen. Immerhin ist auch Luke Skywalker in The Mandalorian aufgetreten und später in Boba Fett. Allerdings gestaltet sich eine Integration von Leia aus mehreren Gründen schwierig:

Die Schauspielerin Carrie Fisher verstarb tragischerweise bereits im Jahr 2016.

Für ihren kurzen Auftritt in Rogue One konnten noch alte Dialogzeilen genutzt werden, für ein so ausführliches Gespräch wie in Ahsoka reicht das natürlich nicht.

Theoretisch wäre auch ein digitales Double wie in Rogue One möglich gewesen. Doch womöglich hat auch Geld eine Rolle gespielt, da solche CGI-Auftritte natürlich bezahlt werden müssen.

All diese Probleme konnten die Serienmacher umgehen, indem Leia einen engen Vertrauten schickt, der trotzdem nostalgische Gefühle bei Fans auslöst.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Habt ihr euch über den Anblick des Protokolldroiden gefreut oder hättet ihr euch gewünscht, dass Leia wie schon Luke einen weiteren Auftritt spendiert bekommt? Was haltet ihr allgemein von der neuen Folge und von der Serie insgesamt? Seid ihr gepackt oder gelangweilt? Schreibt es in die Kommentare!