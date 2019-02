Alien: Isolation - Web-Serie zum Survival-Horrorspiel angekündigt

Das viel gelobte Horrorspiel Alien: Isolation aus dem Jahr 2014 erhält zum Leidwesen der Spielefans keine Fortsetzung, dennoch dürfen sich die Fans nun auf Nachschub freuen. Demnach veröffentlicht 20th Century Fox noch heute eine Web-Serie zum Survival-Horror nach der populären Alien-Filmreihe von den Filmemachern Ridley Scott und James Cameron.

Die siebenteilige Web-Serie geht noch heute Abend, 28. Februar, um ca. 18:00 Uhr mit allen Folgen exklusiv auf der Spieleseite IGN USA (via YouTube) online. Gezeigt werden geschnittene Szenen aus dem Spiel, die die bekannte Geschichte rund um Amanda Ripley mit neuen Story-Elemente erweitert.

Watch the all-new trailer for Alien: Isolation, a brand new digital series premiering exclusively on IGN: pic.twitter.com/er5ovcDoRo