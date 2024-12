Alien: Romulus 2 lässt wohl noch lange auf sich warten, denn die Fortsetzung soll »kein Desaster« werden

Rain Carradine (Cailee Spaeny) und Andy (David Jonsson) müssen sich in Alien: Romulus des Xenomorphen erwehren.

Alien-Fans haben momentan Grund zur Freude: Nicht nur erschien mit Alien: Romulus dieses Jahr ein neuer Film aus ihrem liebsten Sci-Fi-Horror-Franchise, nächsten Sommer erscheint mit Alien: Earth auch erstmals eine Serienumsetzung. Und auch an der Spiele-Front tut sich etwas - vor einigen Wochen hat Entwickler Creative Assembly angekündigt, dass das Survival-Horrorspiel Alien: Isolation überraschend fortgesetzt wird.

Obendrein arbeitet auch Alien-Schöpfer Ridley Scott aktuell höchstselbst wieder an einem eigenen Film. Bleiben wir allerdings noch einen Moment bei Alien Romulus. Denn der Film von Regisseur Fede Álvarez hat sich in diesem Jahr als echter Kassenschlager erwiesen; bei einem Produktionsbudget von 80 Millionen US-Dollar konnte er weltweit über 350 Millionen Dollar einspielen und rechtfertigt damit zumindest finanziell durchaus eine Fortsetzung.

Ob Romulus auch ein guter Film war, verrät euch unser Kino-Guru Vali indes in unserer spoilerfreien Filmkritik.

Der Regisseur will mehr

Für eine mögliche Fortsetzung von Alien Romulus stünde Regisseur Fede Álvarez auch bereit, erklärte der Uruguayaner kürzlich in einem Interview mit der Webseite Gizmodo. Er sei diesbezüglich sogar bereits in konkreten Vorgesprächen mit dem zuständigen Studio 20th Century: Natürlich wollen wir [eine Fortsetzung] machen. Das Studio will es machen. Ich will es machen.

Allerdings habe der Regisseur eine Bedingung für die Umsetzung eines Nachfolgers, denn der Willen allein reiche nicht aus.

Ich denke, bei Fortsetzungen geht es immer darum, die richtige Geschichte zu finden. Ich und Rodo [Sayagues], mein Co-Autor, haben ein paar Ideen, aber erst, wenn wir etwas gefunden haben, von dem wir sagen: Okay, das ist ein Film, der es wert ist, gemacht zu werden, fangen wir wirklich auch damit an. Das ist der Prozess, in dem wir uns gerade befinden. Wir versuchen, eine Geschichte zu finden, die es wert ist, dass sich alle damit beschäftigen, und die den Titel [Alien] verdient hat. Ansonsten sollte man nie in dem Fehler verfallen, [eine Fortsetzung] zu machen, nur weil der erste Film ein großer finanzieller Hit ist. Eine Fortsetzung zu machen, nur weil man sie machen kann, das ist immer ein Rezept für ein Desaster. 0:30 Alien: Earth - Der erste Teaser zur Horror-Serie ist zwar kurz, aber trotzdem schaurig Autoplay

Worum könnte es in einer Romulus-Fortsetzung gehen?

Für Fox Studio-Chef Steve Asbell wäre der logische Ansatz ein Fokus auf die (Achtung Spoiler!) beiden Überlebenden des ersten Teils, Rain Carradine (Cailee Spaeny) und ihren Androiden-Bruder, Andy (David Jonsson): Die beiden waren echte Highlights des ersten Films , sagte Asbell letzten Monat in einem Interview.

Für mich stellt sich nun die Frage: Wohin wollen die Leute da draußen sie als nächstes gehen sehen? Wir wissen, dass es Aliens geben wird. Wir wissen, dass es großartige Horrorszenarien geben wird. Aber ich habe mich in beide verliebt und möchte sehen, wie ihre Geschichte weitergeht.

Aktuell befinden sich die Gespräche zur Romulus-Fortsetzung aber noch in einer frühen Phase. Und wenn Regisseur Fede Álvarez zu seinem eigenen Qualitätsversprechen steht, dann dürfte es bis zum Beginn der Dreharbeiten wohl auch noch ein Weilchen dauern.

Zumindest für das zuständige Studio scheint die Zukunft der Alien-Reihe aber schon relativ klar: Eine TV-Serie, zwei neue Filme und ein schauriges Videospiel.

Ob diese neuen Alien-Abenteuer den Namen auch verdienen, erfahrt ihr natürlich pünktlich zum Release auf GameStar.de. Wenn ihr mehr über die Alien-Reihe und alle geplanten Projekte erfahren wollt, dann schaut doch mal oben in der Linkbox vorbei.