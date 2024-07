»Bau keinen Mist« - Ridley Scott gab einem Star von Alien: Romulus nur drei simple Worte als Tipp

Aus einem simplen Tipp von Ridley Scott konnte David Jonsson tatsächlich etwas Nützliches für Alien: Romulus ziehen. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Am 15. August 2024 startet mit Romulus ein neuer Alien-Film in den Kinos - der kommt allerdings nicht von Ridley Scott. Das ist durchaus überraschend, zeigte sich der legendäre Filmemacher (zum Beispiel hier) ziemlich beschützerisch, was sein geliebtes Sci-Fi-Franchise angeht.

Für Romulus ist jetzt Fede Alvarez (Evil Dead, Don’t Breathe) verantwortlich und der scheint bei Scott definitiv einen Nerv getroffen zu haben. Immerhin lobte der 86-jährige Regisseur Romulus bereits in höchsten Tönen, während mit Gladiator 2 Scotts neuester Film Ende 2024 ebenfalls in den Kinos startet.

Was Ridley Scott den neuen Xenomorph-Opfern rät

Scott scheint bei Romulus auch irgendwo seine Finger im Spiel zu haben. Denn mit David Jonsson verrät jetzt einer der Hauptdarsteller, was für einen Rat er für sein Debüt im Alien-Universum von dem Filmemacher bekommen hat. In bester Ridley-Scott-Manier wurde Jonsson empfohlen:

Bau keinen Mist.

Darüber witzelt der 31-jährige Schauspieler, der in Romulus als Android Andy auftritt, im Interview mit RollingStone. Jonsson verrät aber auch, dass ihm dieser Tipp tatsächlich weitergeholfen hat. Denn das hat ihm bewiesen, dass Fede Alvarez und das gesamte Team hinter Romulus Vertrauen in seine Fähigkeiten hat:

Ich habe das irgendwie gebraucht. Ich glaube nämlich, dass ich zu dieser Art von Schauspieler gehöre: Man muss mich mal von der Leine lassen, um mich zurück auf die Spur zu bringen, ansonsten funktioniere ich nicht. Also haben sie mich einfach mein Ding machen lassen, was wirklich Spaß gemacht hat.

Zu Alien: Romulus ist übrigens auch ein neuer Trailer aufgeschlagen. Doch seid gewarnt: Der kommt mit ein paar dicken Story-Spoilern daher! Schaut das folgende Video also auf eigene Gefahr, wenn ihr vor dem Kinostart von Romulus am 15. August 2024 euch lieber nicht zu viel vorwegnehmen wollt.

2:47 Der letzte Trailer zu Alien: Romulus steckt voller Spoiler - schaut auf eigene Gefahr!

Falls ihr von dem Xenomorph nicht genug bekommt, startet 2025 noch eine Alien-Serie von Noah Hawley (Fargo, Legion). Die hört auf den Untertitel Earth und spielt auch dort. Was ihr zu Romulus und Alien: Earth wissen solltet, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Alien: Romulus von Fede Alvarez und Alien: Earth von Noah Hawley? Freut ihr euch auf den Kinofilm und die TV-Serie oder habt ihr von dem unheimlichen Wesen aus einer anderen Welt mittlerweile genug? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!