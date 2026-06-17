Alle bekannten Kostüme in Marvel's Wolverine und welche noch kommen sollten

Wolverine trägt sowohl bunte Kostüme als auch einfach seine Straßenklamotten für den Kampf. Von beidem gibt es im neuen Spiel sicher reichlich.

Ab dem 15. September könnt ihr auf Sonys PlayStation 5 in die Rolle eines weiteren ikonischen Marvelhelden schlüpfen! Als Mutant Wolverine stürzt ihr euch mit euren Adamantiumklauen und einem Heilungsfaktor in ein blutiges Gefecht nach dem nächsten!

Doch auch wenn der gut Logan dabei deutlich (!) rabiater vorgeht als etwa Spider-Man, wird euch das Entwicklerstudio Insomniac Games auch dieses Mal eine große Auswahl an teils sehr bunten Heldenoutfits an die Hand geben.

Bei Spider-Man 2 gab es zuletzt weit über 60 Kostüme, in denen sich Peter Parker und Miles Morales durch New York schwingen durften. Wie viele Wolverine bekommt, wissen wir aktuell noch nicht. Aber wir kennen bereits eine ganze Menge an Outfits, die zur Auswahl stehen. Aber Achtung! Jedes einzelne davon wird im Verlauf der Story sicherlich aufs Übelste ramponiert.

1:52 Sony enthüllt das Wolverine-Spiel der Spider-Man-Macher und zeigt knallhartes Gameplay mit literweise Blut

Autoplay

Alle bekannten Kostüme für Wolverine

Ein wichtiges Detail, bevor wir loslegen: In Marvel's Wolverine wird es sowohl Kostüme als auch alternative Klauen für Logan geben. Ihr könnt also jedes Kostüm nochmal individuell verändern, indem ihr die Klauen eines anderen Kostüms ausrüstet. Allerdings fokussieren wir uns hier voll und ganz auf die Kostüme als Ganzes.

Der neue Anzug

Bekannt aus: Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine So bekommt ihr ihn: Story

Insomniac hat für ihr Spiel einen eigenen Hauptanzug für Wolverine entworfen. Es ist ein komplett neues Kostüm, das aber altbekannte Elemente beinhaltet. Der Anzug ist schwarz und gelb und sieht nach moderner Kampfausrüstung aus.

Der Cowboy

Bekannt aus: Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine So bekommt ihr ihn: Story (vermutlich)

Es wär nicht das erste Mal, dass wir Logan mit einem Cowboyhut sehen – dieses eher private Outfit des Helden ist aber trotzdem Insomniac zuzuschreiben.

Die Winterjacke

Bekannt aus: Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine So bekommt ihr ihn: Story (vermutlich)

Auch hier trägt Wolverine weniger ein Kostüm, sondern ein lockeres Freizeitoutfit. Offenbar verschlägt es den Mutanten irgendwann in eine verschneite Region, wo er sich damit vor der Kälte schützt. Zur Sache geht es in der Kombo natürlich trotzdem.

Die Augenklappe

Bekannt aus: Marvel Comics Presents #10

Marvel Comics Presents #10 So bekommt ihr ihn: Unbekannt

In einer Comicreihe trug Wolverine eine Zeit lang einen weißen Anzug und eine Augenklappe. Genannt wurde er in der Zeit außerdem Patch. Die Augenklappe sollte seine Identität verbergen und, dass sich sein von einer Zigarre verbranntes Auge von selbst regeneriert.

Der braune Anzug

Bekannt aus: X-Men #139

X-Men #139 So bekommt ihr ihn: Vorbestellerbonus oder im Verlauf des Spiels

Dass dieser Anzug im Spiel ist, wundert wohl kaum einen Fan des Helden. Der gelbe Anzug mit den braunen Akzenten gehört zu den ikonischsten Anzügen, die Wolverine jemals getragen hat. Er wurde von John Byrne designt und auch wenn er ihn inzwischen nicht mehr oft trägt, kommt der Anzug immer wieder mal vor.

Die Lederjacke

Bekannt aus: Unklar

Unklar So bekommt ihr ihn: Unbekannt

Von diesem Kostüm ist nicht viel zu sehen, aber es scheint ein weiteres privates Outfit von Logan darzustellen. Es zeigt Wolverine in einer einfachen Lederjacke und mit Jeans. Der Look wurde vor allem von Hugh Jackman in den Filmen geprägt, aber auch aus den Comics kennen wir Logan in diesem Set-Up.

Der erste Auftritt

Bekannt aus: Incredible Hulk #180

Incredible Hulk #180 So bekommt ihr ihn: Exklusiv für die Deluxe Edition

Dieser etwas albern wirkende Anzug ist tatsächlich das erste Kostüm, in dem wir Logan jemals gesehen haben. Darin kämpfte er in seinem ersten Auftritt direkt gegen den Unglaublichen Hulk. Auch wenn er den Anzug nicht lange behielt, sind das Gelb und das Blau Teil seiner Identität.

Die Hornisse

Bekannt aus: Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine So bekommt ihr ihn: Exklusiv für die Deluxe Edition

Dieses Outfit ist wohl ebenfalls von Insomniac extra für das Spiel entworfen worden. Es ist eine weitere, kreative Abwandlung von Logans klassischem Outfit in Gelb und Schwarz. In dieser Variante sieht Wolverine noch ein wenig wilder und gefährlicher aus, wie eine aufgestachelte Hornisse.

Die Apokalypse

Bekannt aus: X-Men: Alpha #1

X-Men: Alpha #1 So bekommt ihr ihn: Exklusiv für die Deluxe Edition

Dieses fesche Kostüm stammt aus einer alternativen Zeitlinie, in der Professor X gestorben ist und Apocalypse über die Welt herrscht. Wolverine wird hier nur Weapon X genannt und kämpft sich durch eine dystopische Zukunft. Spannend an dem Kostüm: Logan fehlt hier die linke Hand! Wird interessant zu sehen, wie das in so manchen Cutscenes wirkt.

Der blaue Krieger

Bekannt aus: Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine So bekommt ihr ihn: Exklusiv für die Deluxe Edition

Dieses Kostüm erinnert visuell ein wenig an Wolverines X-Force-Outfit, allerdings nicht vollständig. Beispielsweise ist es schwarz und blau statt schwarz und grau. Es scheint sich also um ein weiteres, völlig neues Kostüm für Wolverine zu handeln.

Der neue X-Man

Bekannt aus: New X-Men #114

New X-Men #114 So bekommt ihr ihn: Exklusiv für die Deluxe Edition

Die X-Men-Filme haben sich visuell auch auf die Comics ausgewirkt. So wurden 2001 die klassischen Kostüme der X-Men durch lederne Uniformen ausgetauscht. Davon war natürlich selbst Wolverine betroffen, der eine lockere Lederjacke sowie eine Lederhose trägt. Toll, jetzt stellen wir uns Logan als Bayer vor.

Welche Kostüme sollten noch im Spiel stecken?

Auch wenn Wolverine nicht ganz so viele legendäre Kostüme besitzt wie Spider-Man, rechnen wir im fertigen Spiel noch mit deutlich mehr Outfits. Es gibt ein paar Varianten, die sich viele Fans sicherlich sehnlichst herbeiwünschen. Hier eine Liste, mit den wichtigsten Kostümen, die noch kommen sollten:

X-Force: Dieses Outfit ist legendär. Darin führt Logan eine Untergruppe der X-Men an, die für die richtig rabiaten Einsätze in Frage kommt. Das Outfit ist grau, schwarz und Wolverine hat rote Augen.

Modernes Gelb und Blau: Ebenfalls ein ikonisches Outfit von Wolverine, das auf die Farbpalette seines ersten Auftritts zurückgreift. Allerdings wurde der Look an die neueren Versionen von Logans Kostümen angepasst. Sehr schick.

Adamantium Rüstung: Das Outfit klingt cooler, als es eigentlich aussieht. So eine Ganzkörperrüstung passt zu einem wilden Krieger wie Wolverine einfach nicht. Aber wir wollen sie im Spiel trotzdem sehen, weil sie einfach ungewöhnlich ist und so wundervoll glänzt!

Old Man Logan: Diese alternative Version von Wolverine zeigt den Helden als alten Mann, der noch immer ordentlich zulangen kann. Er trägt hier meist einen langen, braunen Mantel, schwere Stiefel und Jeans.

Deadpool and Wolverine: Insomniac integriert oft Kostüme aus Filmen in ihre Spiele, und das ist wohl Wolverines bestes Filmoutfit überhaupt, weil es so nah an der Comicvorlage bleibt.

Wir werden sehen, was sich Insomniac noch alles für Wolverine so einfallen lässt! Womöglich sind sogar ein paar wirklich ungewöhnliche Outfits dabei. In den Spider-Man-Spielen gab es etwa auch Unterhosen-Spidey und ein paar coole animierte Versionen im Cellshading-Look.

Derartige Spielereien sind sicherlich auch bei Wolverine zu erwarten. Schreibt uns gerne, auf welche Kostüme ihr hofft und welches euch am besten gefällt!