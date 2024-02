Alles zu Diablo 4 »Lunares Erwachen«: Im neuen Event könnt ihr massig XP und Gratis-Skins abgreifen

Das neue Diablo-Event findet anlässlich des asiatischen Mondfestes statt.

Diablo 4 will euch mit dem neuen Event »Lunares Erwachen« (auf Englisch »Lunar Awakening«) locken. Dabei könnt ihr sowohl in den Season- als auch den Ewigen Reichen besondere Belohnungen an Mondschreinen abstauben. Unter anderem gibt’s jede Menge Bonus-XP, dank denen ihr deutlich schneller auflevelt.

Der Trailer erklärt euch alles im Schnelldurchlauf, wir fassen euch die Infos gleich auch nochmal zusammen:

0:44 Diablo 4: Trailer erklärt, was euch beim Event »Lunares Erwachen« erwartet

So funktioniert das Lunare Erwachen

Wann läuft das Event? Lunares Erwachen beginnt am 6. Februar 2024 um 19 Uhr (in unserer Zeitzone). Es läuft bis zum 20. Februar, ebenfalls um 19 Uhr.

Wie mache ich mit? Eure Aufgabe ist es, die Lunarschreine zu finden und zu aktivieren, die überall in Sanctuary auftauchen, sowohl in Dungeons als auch in der Oberwelt. Ihr erkennt sie an einem speziellen Icon auf der Map und daran, dass ein dekorativer Drache auf ihnen hockt.

Während ein Schrein aktiv ist, spawnen Monster und er gewährt euch 50 Prozent mehr XP, um 30 Prozent erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und weitere Buffs. Etwa, dass eure Zauber zusätzliche Explosionen auslösen oder ihr Schaden einfach an euch abprallen lasst. Zusätzlich sammelt ihr so »Gunst der Ahnen«.

Diese Ressource könnt ihr in der Stadt Ked Bardu bei der Nachtmarktleiterin Ying-Yue (im nördlichen Teil der Stadt) gegen Belohnungen eintauschen. Maximal zehn Stufen von »Gunst der Ahnen« gibt’s zu verdienen und auf euch warten dafür sechs Event-Cosmetics. Passende Klamotten zum Mondfest-Thema findet ihr auch in Tejals Laden.

Alptraumdungeonsiegel: Während das Event läuft, haben Alptraumdungeonsiegel eine Chance, ein Dungeon-Affix namens »Gunst der Ahnen« zu besitzen, mit dem ausschließlich Lunarschreine für den Dungeon spawnen. Dazu bekommt ihr beim Abschluss zusätzliche Glyphen-EP in Höhe von 10 Prozent. Das Affix bleibt auch nach dem Event-Ende am Siegel.

Diablo 4 hat gerade frisch seine Season 3 begonnen, die sich um mechanische Konstrukte dreht. Sozusagen »Hölle trifft Stargate«, wie es unser Autor André im Test ausdrückt. Falls euch die neue Story interessiert, lohnt sich ein Durchlauf, allerdings bringt die neue Season wieder zahlreiche Probleme mit sich. Mehr erfahrt ihr hier:

Lasst uns gerne in den Kommentaren hören, ob ihr am Event teilnehmt: Gefällt euch das Konzept der Lunarschreine? Werdet ihr den dicken XP-Boost nutzen, um eure Charaktere aufzuleveln? Habt ihr vielleicht schon ein Auge auf einen bestimmten Skin oder ein Kleidungsstück geworfen? Oder lässt euch das alles nur müde mit den Schultern zucken?