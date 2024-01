Diablo 4: Update 1.3.1 erscheint am Donnerstag und fixt haufenweise Probleme, hier die Patch Notes

Der Seneschall-Gefährte soll mit Patch 1.3.1 deutlich stärker werden.

Die meisten Fans sind wütend - So fassten wir vor einigen Tagen die Reaktionen der Diablo-Community auf die frisch gestartete Season 3 von Diablo 4 zusammen. Und nachdem Blizzard bereits mit einem ersten Update die gröbsten Probleme angegangen ist, folgt nun der große Patch 1.3.1.

Auf Seite 2 findet ihr wie gewohnt die vollständigen Release Notes. Im Folgenden rücken wir für euch einige Highlights des Updates ins Rampenlicht.

Erscheinen soll Patch 1.3.1 am Donnerstag, den 1. Februar 2024.

Die Highlights von Patch 1.3.1

Die Saison des Konstrukts wird mit dem neuen Update zahlreiche Änderungen erfahren, diese hier dürften für euch am interessantesten sein:

Buffs für den Seneschall-Gefährten: Viele Skills eures mechanischen Begleiters werden höheren Schaden austeilen, damit er euch besser zur Seite stehen kann.

Nerfs für Monster-Affixe: Vampirisch heilt nur noch etwa halb so viel - und das auf allen Weltstufen. Das Unterdrücker-Feld ist nur noch sechs Sekunden aktiv.

Vampirisch heilt nur noch etwa halb so viel - und das auf allen Weltstufen. Das Unterdrücker-Feld ist nur noch sechs Sekunden aktiv. Bugs, Bugs, Bugs: Mehr als 50 Fehler bei Quests, Dungeons, Benutzeroberfläche und mehr wurden behoben.

Kommt ein Test von uns zu Season 3? Ja, auch wir haben der Saison des Konstrukts bereits ordentlich auf den Zahn gefühlt. Sobald unser Fazit steht, bekommt ihr einen informativen Test von uns zu Season 3.

Was sagt ihr zu den Änderungen und Bugfixes von Patch 1.3.1? Seid ihr zufrieden oder gibt es eurer Meinung nach weiterhin dringende Baustellen, die das Update nicht angeht? Was sagt ihr zu Season 3 allgemein: Richtig gut oder teuflisch schlecht? Fragen über Fragen, deren Antworten ihr uns gerne unten in die Kommentare schreiben könnt!