Alone in the Dark: Ein exklusives Kapitel des Horrorspiels könnt ihr jetzt schon kostenlos zocken

Da muss David Harbour gar nicht so grimmig dreinblicken - ein kostenloser Prolog für Alone in the Dark ist doch eine feine Sache!

Die Tage werden länger und die Sonne strahlt endlich hell und schön - das perfekte Wetter für ein Horrorspiel! Da der Grusel-Monat Oktober mit all den grauenerregenden Spielen auf sich warten lässt, könnt ihr jetzt zumindest jetzt schon in Alone in the Dark reinschnuppern – und zwar komplett kostenlos!

Das Remake hält nämlich ab jetzt ein spielbares Kapitel auf Steam, PlayStation und Xbox bereit, das ihr problemlos anspielen könnt. Geht einfach auf die Shop-Seite des Titels und ladet euch den Prolog herunter.

Aber keine Sorge: Ihr werdet nicht für die Hauptgeschichte von Alone in the Dark gespoilert. Genauer gesagt soll sich die spielbare Version nicht einmal im fertigen Spiel befinden, ihr müsst also auch nichts doppelt zocken.

Das erwartet euch in Alone in the Dark

Das Remake des Klassikers aus dem Jahr 1992 ist kaum wiederzuerkennen. Statt statische Kameras könnt ihr nun aus der Third-Person-Perspektive spielen. Die Hauptfiguren könnten euch übrigens auch bekannt vorkommen, die werden nämlich von den Schauspielern David Harbour und Jodie Comer verkörpert. Besonders ersteren werden Fans von Stranger Things oder dem neuesten Hellboy-Film wiedererkennen.

11:07 Alone in the Dark: Horrorspiel enthüllt zwei Hollywood-Stars und das Release-Datum

Die Handlung spielt in den 20er Jahren in Louisiana, als der Besitzer eines riesigen Anwesens auf mysteriöse Weise das Zeitliche segnet. Angeblich soll die Villa mit dem Namen Derceto verflucht sein – das weckt schließlich das Interesse zweier Persönlichkeiten: Privat-Detektiv Edward Carnby (David Harbour) und die Nichte des Verstorbenen, Emily Hartwood (Jodie Corner). Je nachdem, welchen der zwei Figuren ihr wählt, wird sich euer Spielerlebnis verändern.

Als wären das nicht schon genug spannende Neuigkeiten, wurde zusätzlich noch der Release verraten: Am 25. Oktober erscheint das Horror-Adventure für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Bis dahin scheint zum Glück auch nicht mehr die Sonne so hell.

Werdet ihr in den Prolog schon jetzt reinschnuppern oder wollt ihr euch lieber bis zum Oktober gedulden und dann das gesamte Erlebnis in ganzer Fülle mitnehmen? Und was haltet ihr allgemein von den starken grafischen Unterschieden zum Vorgänger, vor allem der neuen Kamera? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!