Nach dem internationalen Erfolg der ersten deutschen Netflix-Serie Dark legen die beiden Macher nun nach: So entwerfen Jantje Friese und Baran bo Odar für den Streaming-Dienst eine weitere recht düstere Serie mit dem Titel 1899.

Die Geschichte handelt von einem Passagierschiff, das sich im Jahr 1899 von Europa aus über den Atlantik nach New York aufmacht. An Bord sind zahlreiche Auswanderer, die im neuen gelobten Land Amerika ihr Glück suchen.Als sie jedoch unterwegs auf offener See eine zweites Immigrantenschiff entdecken, das im Meer treibt, nimmt die Reise eine unerwartete Wendung. Was die Passagiere an Bord des zweiten Schiffs entdecken, verwandelt die überfahrt in einen furchtbaren Albtraum.

Start der neuen Serie noch offen

Wer in der neuen Serie alles mitspielen wird, ist zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Suche nach einer internationalen Besetzung dürfte schon bald beginnen. Ein Release-Termin hat die neue Netflix-Serie 1899 noch nicht.

Fans dürfen sich aber schon im nächsten Jahr auf eine zweite Staffel von Dark freuen. Außerdem arbeitet Netflix an fünf weiteren deutschen Produktionen.

