Diablo kehrt zurück, Apex Legends Stealth-Release und mehr - Die Woche bei Plus

Diese Woche haben wir Green Hell einem Reality-Check unterzogen, den Plus-Podcast "Hinter den Pixeln, wie man den richtigen Ton findet" veröffentlicht und mit viel Liebe an Diablo 2 gedacht.

Jetzt Plus beitreten



Alte Liebe Diablo (2) - Erinnert ihr euch noch dran?

Sascha berichtet in seinem Essay darüber, weshalb die ersten beiden Diablo-Spiele auf ewig einen besonderen Platz in seinem Herzen haben. Ahh, die 90er! Zeichentrick, aufgedrehte Werbung, Hugo im Fernsehen spielen und ein Action-RPG von Blizzard, das man direkt ab Release uneingeschränkt spielen konnte.

Kolumne lesen



Diablo Gewinnspiel! Exklusive Sammelfiguren & Diablo (1) Gog-Key

GameStar Plus und Gog.com verlosen zwei Mal drei exklusive Sammelfiguren zum Action-Rollenspiel-Diablo inklusive Key für die Vollversion des Blizzard-Klassikers.

Teilnahmeschluss ist der 13.03.2019 um 23:59 Uhr.

Zum Gewinnspiel



Hinter den Pixeln, Folge 10: Audiodesign - Experten erklären

Audio-Designer sprechen im Podcast darüber, wie der Ton ins Spiel kommt. Florian Füsslin dirigiert das Audioteam des Frankfurter Studios Crytek und ist für die historisch korrekten Waffensounds und das unbehagliche Zombiegestöhne von Hunt: Showdown verantwortlich.

Podcast hören



25 Jahre The Elder Scrolls

Ein Vierteljahrhundert Spielegeschichte hat The Elder Scrolls hinter sich gebracht. Wir zeigen euch in diesem umfangreichen Making-Of, wie The Elder Scrolls: Arena zu einem Meilenstein wurde, dem wir eine der beliebtesten Rollenspiel-Serien der Gegenwart zu verdanken haben.

Artikel lesen



Apex Legends - Ein Ausnahmespiel, das bald zur Regel werden könnte

Ein Stealth-Release das die Spielebranche erschüttern könnte? Im ersten Moment hat Peter die Augen verdreht und geseufzt: "Noch ein Battle-Royale-Shooter?!" Doch je länger man über Apex Legends nachdenkt, um so spannender wird die Erfolgsformel hinter diesem Spiel.

Artikel lesen



Spiele müssen die Zeit des Spielers respektieren

Bei dem von der Community vorgeschlagenen Thema geht es in einer kontroversen Diskussion zwischen Jan Theysen und Maximilian Kiese von King Art Games (Iron Harvest), sowie Björn Pankratz von Piranha Bytes (Elex) um die Themen Crafting, Multiplayer und große Spielwelten. Muss das alles in jedem Spiel vorkommen?

Video schauen



Green Hell im Reality-Check

Wie realistisch ist Green Hell? Im Rahmen unserer Serie "Reality-Check" schicken wir Alexander Krützfeldt und seinen Freund Malte in den virtuellen Dschungel des Amazonas. Wo sie sich mit Ameisen, Schlangen, dem Hunger und fiesem Dickicht herumschlagen dürfen.

Artikel lesen





GameStar TV: Falsche Versprechen?

Fritz und Micha wagen in GameStar TV einen Erklärungsversuch, warum uns Spiele enttäuschen, und wie das mit falschen Versprechen oder falschen Erwartungen zusammenhängen könnte. Spieler sind nicht nur durch tatsächliche Probleme, sondern auch durch eine immer diffuser werdende Erwartungshaltung enttäuscht. Eine Erwartungshaltung geschürt durch Marketing, das sich keine Zielgruppen verbauen möchte.

Video schauen



GameStar Plus holen

Noch kein GameStar Plus? Jetzt einsteigen und die GameStar-Redaktion beim Gaming-Journalismus unterstützen und nebenbei komplett werbefrei auf GameStar und GamePro surfen.

Jetzt Mitglied werden



Gratis-Leseproben zum Reinschnuppern

Lest jetzt mehrere GameStar-Reports und schaut euch Kostproben unseres Plus-exklusiven Videoangebots gratis an. GameStar Plus ist das Online-Abo für alle Gamer, die hinter die Kulissen der Gaming-Industrie schauen wollen, Artikel mit besonderem Tiefgang erwarten und echten Gaming-Journalismus wünschen.

Besonders spannend sind aktuell folgende Leseproben:

Jetzt in alle Proben reinschnuppern