Nachdem Amazon Prime bereits im Februar in den USA die Preise erhöht hat (von 119 auf 139 Dollar jährlich), ist ab September 2022 auch Deutschland fällig: Der Preis steigt von monatlichen 7,99 Euro auf 8,99 Euro (Quelle: dpa). Aufs Jahr gerechnet ist das ein Preisanstieg von rund 20 Euro - aus vormals 69 Euro werden bei der jährlichen Zahlweise nun 89,90 Euro. Laut Amazon handelt es sich hier um die erste Preiserhöhung seit fünf Jahren.

Für wen gilt die Preiserhöhung ab wann?

Ab dem 15. September 2022 zahlen Neukunden den erhöhten Betrag. Wenn ihr als Bestandskunden euren Vertrag verlängert, greift die neue Regelung ebenfalls.

Wieso werden die Preise erhöht?

Amazon begründet die Preiserhöhung mit gestiegenen Betriebskosten und der allgemein herrschenden Inflation. Auch Netflix experimentiert aktuell mit neuen Preismodellen, hatte zuletzt im Januar 2021 die Preise erhöht.

Welches Abo kostet wie viel?

Damit ihr den Überblick nicht verliert, listen wir euch fix die unterschiedlichen Streaming-Abos und ihre monatlichen Kosten nach dem neuen Amazon-Tarif auf:

Abo-Service Standard Premium Family / Supersport Netflix 7,99 Euro 12,99 Euro 17,99 Euro Amazon Prime 8,99 Euro Disney Plus 8,99 Euro Apple TV+ 4,99 Euro Sky Ticket 9,99 Euro 14,98 Euro 29,99 Euro

Sky Ticket steht preislich also nach wie vor in Deutschland ganz oben, bietet in den höheren Kostenregionen aber auch recht exklusive Services wie das Sportangebot. Amazon Prime rangiert im neuen Preismodell auf dem Niveau von Disney Plus.

Falls ihr im Detail wissen wollt, welche Abo-Services welche Vorteile in welchen Premium-Varianten bieten: Wir haben dazu einen ausführlichen Vergleich aller aktuellen Streaming-Services.

Wie steht ihr dazu? Haltet ihr Amazon Prime trotz gestiegener Preise die Treue? Und falls ja: Woran liegt's? Prime Video? Die kostenlose Spiele in Prime Gaming? Oder weil ihr unbedingt japanische Gundams so schnell wie möglich geliefert bekommen wollt?