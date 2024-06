Herr der Ringe: Eine wichtige Figur von Ringe der Macht wird in Staffel 2 nicht zurückkehren

Arondir wird Bronwyn wohl in Staffel 2 nicht wiedersehen.

Schon am 29. August 2024 geht es mit der zweiten Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht auf Amazon Prime weiter. In den neuen Folgen gibt es natürlich ein Wiedersehen mit vielen Charakteren aus Staffel 1, auf zwei bekannte Gesichter müsst ihr allerdings verzichten.

Schon vor einigen Monaten wurde bekannt, dass Joseph Mawle (Game of Thrones) in seiner Rolle als Ork-Anführer Adar durch Sam Hazeldine (The Raven, Peaky Blinders) ersetzt wurde. Doch auch Nazanin Boniadi (Iron Man, Homeland) wird in Staffel 2 nicht als Bronwyn zurückkehren.

Keine Bronwyn in Staffel 2?

Im Gegensatz zu Adar wird Bronwyns Rolle auch nicht neu besetzt, wie unter anderem Deadline bestätigt. Die Heilerin wird also wahrscheinlich gar nicht mehr in der Serie auftauchen. Wie genau ihre Abwesenheit erklärt werden soll, ist noch unklar. Sowohl ihr Sohn Theo (Tyroe Muhafidin), als auch der Elf Arondir (Ismael Cruz Cordova) werden nämlich in Staffel 2 auftreten.

Zu den Gründen ihrer Entscheidung, die Rolle der Bronwyn aufzugeben, hat sich Boniadi bisher nicht eindeutig geäußert. Zunächst wurde vermutet, dass ihr Ausscheiden mit ihrem Engagement für Frauenrechte im Iran zusammenhängt, zu dessen Gunsten Boniadi ihre Karriere auf Eis legte. Auf Instagram widersprach die Schauspielerin aber jetzt dieser Behauptung:

Ich habe mich dazu entschieden, nicht für Staffel zwei von Ringe der Macht zurückzukehren. Das hat nichts mit meiner Entscheidung zu tun, mein Engagement zu priorisieren. Während meiner Karriere waren mir die Werte Ehrlichkeit, Mitgefühl und Integrität am wichtigsten. Mein Charakter Bronwyn war denselben Idealen verpflichtet und kämpfte für eine bessere Welt, weshalb ich mich mit ihr so verbunden fühlte.

Wie geht es mit Staffel 2 weiter?

1:43 Die Ringe der Macht: Der erste Trailer zur zweiten Staffel ist da und verrät das Release-Datum

In Staffel 2 setzen Galadriel und ihre Verbündeten den Kampf gegen Sauron fort. Ein erster Trailer gibt uns schon einen Ausblick auf das, was passieren wird. Sauron wird wohl auch als Annatar auftreten. Als Herr der Geschenke täuscht er in Tolkiens Werk so auch die Elben, indem er als einer der ihren auftritt.

Numenor und seine Bewohner sind zwar im Trailer nicht zu sehen, aber auch hier wird die Geschichte wahrscheinlich weitererzählt, etwa mit der Rückkehr von Königin Miriel.

Zwar taucht mit Bronwyn ein wichtiger Charakter nicht mehr in Staffel 2 auf, dafür werden aber auch einige neue Figuren dazukommen. Zu sehen gab es etwa schon ein erstes Bild von Tom Bombadil, einer Figur aus den Büchern, die es nie in Peter Jacksons Filme geschaft hat. Mehr dazu erfahrt ihr in der oben verlinkten News.