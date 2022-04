Amazon Prime Video im Mai 2022: Alle neuen Filme und Serien

Was für neue Filme und Serien gibt’s im Mai 2022 bei Amazon Prime Video? Falls euch diese Frage bisher schlaflose Nächte bereitet hat, bekommt ihr jetzt endlich die Antwort darauf. Wie gewohnt listen wir euch in dieser Übersicht alle taufrischen Inhalte auf.

Die Konkurrenz schläft natürlich nicht und mehr zu den neuen Filmen und Serien auf Disney Plus und Netflix könnt ihr in den entsprechenden Artikeln auf GameStar nachlesen. Werft am besten einfach selbst mal einen Blick darauf:

Highlights bei Amazon Prime Video im Mai 2022

Bill und Ted retten das Universum: Damit hat wohl niemand so recht gerechnet. Nach fast 30 Jahren kehren Keanu Reeves und Alex Winter in ihren kultigen Rollen als Bill und Ted für die Fortsetzung ihrer gleichnamigen Filmreihe zurück. Nach einer Reise in die Vergangenheit und einer in die Zukunft müssen die beiden trotteligen Möchtegern-Musiker (mal wieder) das Universum retten.

Diese Aufgabe müssen Bill und Ted dieses Mal aber nicht alleine stemmen, sie werden nämlich von ihren jeweiligen Töchtern Thea (Samara Weaving) und Billie (Brigette Lundy-Payne) unterstützt. Wie der amerikanische Originaltitel - Bill and Ted Face the Music - verrät, spielt Musik abermals eine gravierende Rolle in der Geschichte, tatsächlich müssen sie den ultimativen Song erschaffen, um das Universum zu retten.

Unabhängig davon, ob die Fortsetzung eure Erwartungen erfüllt: Be excellent to each other!

Shazam! Filme, die auf den Comics von DC basieren, müssen nicht immer düster sein. Der Film von Regisseur David F. Sandberg ist dafür der beste Beweis. Shazam dreht sich um den titelgebenden Superhelden (Zachary Levi), der eigentlich noch ein wenig zu jung für das Bekämpfen von Verbrechen zu sein scheint. Denn Billy ist genau genommen erst 14 Jahre alt (dargestellt von Asher Angel), er verwandelt sich aber mithilfe eines magischen Wortes in den erwachsenen Helden Shazam.

Damit treffen in Shazam! zwei Welten aufeinander und das Resultat ist ein recht leichtfüßiger Superheldenfilm (zumindest für DC-Verhältnisse), der sich in dasselbe Universum von Superman, Batman und Wonder Woman einordnet. Mit Fury of the Gods ist übrigens bereits eine Fortsetzung in Arbeit, die am 16. Dezember 2022 in den Kinos starten soll.

Alle neuen Filme im Mai 2022 bei Amazon

Ab 1. Mai

Ab 3. Mai

Ab 6. Mai

Ab 8. Mai

Ab 11. Mai

Ab 12. Mai

Ab 15. Mai

Ab 16. Mai

Ab 19. Mai

Ab 22. Mai

Ab 25. Mai

Ab 27. Mai

Alle neuen TV-Serien im Mai 2022 bei Amazon

Ab 5. Mai

Ab 6. Mai

The Wilds - Staffel 2

Ab 13. Mai

Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls - Staffel 1

Ab 19. Mai

Bang Bang Bang - Staffel 1, Teil 2

Ab 20. Mai