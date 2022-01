Es hat schon einen Grund, wieso die Vorgeschichte zum Herrn der Ringe eigentlich nicht Herr der Ringe heißt. Denn sowohl Sauron als auch die Ringe der Macht spielen im ersten Zeitalter eigentlich keine Rolle. Amazons neue Serie zu Tolkiens-Welt soll aber im Zweiten Zeitalter spielen und hat jetzt einen Untertitel sowie einen ersten Teaser bekommen.

Der Titel lautet: The Rings of Power. Demnach werden die Ringe und folglich auch der Eine Ring in irgendeiner Form vorkommen. The Lord of The Ring: The Rings of Power erscheint wie bereits vor einiger Zeit enthüllt am 2. September 2022. Den ersten Teaser mit Bewegtbild gibt es hier zu sehen:

Ist das eine spannende Info?

Zugegeben, besonders spannend ist dieser Trailer nicht. Beziehungsweise gibt es abgesehen von flüssigem Metall nicht viel zu sehen. Ein wenig Gänsehaut löst zumindest der Soundtrack sowie der zitierte Spruch aus, der sich in der Buchvorlage als Gravur auf dem Einen Ring befindet.

So viel, so bekannt. Ganz und gar inhaltslos ist der Trailer aber nicht, zumal in einer Pressemitteilung zusätzlich bestätigt wurde, was der Teaser schon vermuten lässt. Die Serie befasst sich folglich mit der Entstehung der Ringe der Macht, was sie für Probleme auslösen und (hoffentlich) wer sie alles getragen hat. Das ist nämlich bis auf ein paar Ausnahmen recht unbekannt.

Was sagt uns das?

Die Herr der Ringe Serie wird einen sehr großen zeitlichen Rahmen abstecken und wir werden miterleben, wie Sauron seine Intrigen spinnt. Denn bevor der Herrscher Mordors Mittelerde mit Krieg überzog, versuchte das Schlitzohr mehrmals im Verborgenen zu agieren und war dabei auch als schöner Elb getarnt.

Unter Saurons Anleitung werden die Ringe dann in der Nähe von Bruchtal erst geschmiedet, während er selbst in Mordor seinen eigenen macht. Was folgt, ist weitestgehend die Geschichte, die in Herr der Ringe im Prolog abgehandelt wird. Vom Schmieden der Ringe bis hin zur großen Schlacht am Schicksalsberg vergehen im Zweiten Zeitalter aber circa 2000 Jahre. Viel Material für die Serie.

Dazwischen gibt es auch noch einen großen Konflikt auf der Insel Numenor, zu viel wollen wir hier aber gar nicht verraten. Denn offenbar plant Amazon, all diese Ereignisse abzulichten.

Was wissen wir noch?

Es gibt auch noch die Vermutung, dass zumindest ein Teil der Serie (wahrscheinlich als Prolog oder Flashback) Ereignisse aus dem ersten Zeitalter aufgreift. In einem Bild waren kürzlich nämlich die beiden Bäume von Valinor zu sehen. Darüber haben wir im Detail bereits in einer anderen News geredet.

137 13 Mehr zum Thema Amazonserie zu Herr der Ringe: Was das erste Bild genau verrät

Was haltet ihr von der Prämisse? Hättet ihr euch vielleicht eine Geschichte ohne Ringe gewünscht? Schreibt es in die Kommentare!