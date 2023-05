Horror-Hoffnung Amnesia: The Bunker wählt den mutigsten Release-Termin des Jahres

Der neueste Teil der Amnesia-Reihe verschiebt sich um zwei Wochen.

Die Horrorserie Amnesia kehrt ein bisschen zurück zu ihren Wurzeln. Mit Amnesia: The Bunker geht's - und jetzt haltet euch fest - in einen Bunker; und wahrlich altgediente Genre-Veteranen dürfte das ans erste Spiel von Entwickler Frictional Games erinnern: Penumbra. Damals durchstöberten wir einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, in The Bunker steigen wir in der Haut eines französischen Soldaten hingegen bereits während des Ersten Weltkriegs hinab in einen verschachtelten Unterschlupf, gejagt von einem mörderischen Grauen.

Dieser Abstieg lässt allerdings ein bisschen länger auf sich warten als ursprünglich geplant. Eigentlich sollte The Bunker am 23. Mai erscheinen, jetzt wandert der Release zwei Wochen nach hinten, wie die Devs in einem Statement bekanntgeben:

Wir hier bei Frictional Games haben sehr, sehr hart daran gearbeitet, Amnesia: The Bunker zum bestmöglichen Spiel zu machen. Ich spreche für das gesamte Team, wenn ich sage, dass wir wirklich stolz auf das sind, was wir hier geschafft haben. Alles läuft endlich zusammen - wir haben das Gameplay, das Artdesign, die Animationen, die Atmosphäre, die Story ... alles fügt sich zusammen und wir sind eigentlich bereit, das Spiel an den Start zu bringen, um endlich eure Reaktionen zu sehen.



Heute sitze ich allerdings mit schlechten Neuigkeiten hier, denn wir sehen uns gezwungen, Amnesia: The Bunker noch ein weiteres Mal zu verschieben, diesmal um zwei Wochen. Wir schaffen es nicht bis zum 23. Mai, stattdessen erscheint das Spiel am 6. Juni 2023.



Wir befinden uns aktuell im Zertifizierungsprozess und sind auf mehrere seltene Absturzgründe gestoßen, die sehr schwer zu reproduzieren und damit auch zu fixen sind. Wir schaffen es einfach nicht rechtzeitig. Fredrik Olsson, Creative Lead Frictional Games

Wieso ist das mutig?

Creative Lead Fredrik Olsson betont, dass er sein Team zum Release hin keiner Crunch-Phase aussetzen will und deshalb die erneute Verschiebung für notwendig hält. Amnesia: The Bunker wurde bereits ein paar Mal zurückgestellt - ursprünglich stand der Release auf März 2023, dann auf dem 16. Mai, dann dem 23. Mai und nun auf dem 6. Juni 2023. Dabei trifft die Atmosphäre in den Trailern bereits ziemlich ins Schwarze:

Den 6. Juni 2023 dürften sich viele von euch fett im Kalender umkringelt haben, denn dann erscheint auch ein kleines, unscheinbares Indie-Projekt namens Diablo 4. Während andere Publisher und Entwickler diesen Release tunlichst meiden, um ihre Spiele nicht im gigantischen Schatten von Diablo zu veröffentlichen, stellt sich Frictional Games ziemlich mutig in die Brandung.

Und das ist gar keine schlechte Idee, denn a) wird ja nicht jeder Fan Diablo 4 spielen, abseits davon ist die Bühne also frei, b) bedient Amnesia ja eine völlig andere Nische und c) verkauft sich das Horrorspiel bekanntlich ohnehin eher über die Dauer (und über diverse Steam Sales) statt über einen gigantischen Release-Tag.

Spannend wird's natürlich trotzdem, wie sich das neueste Amnesia-Spiel mit seiner Semi-Open-World in der Horrorlandschaft und in der Gaming-Landschaft allgemein platziert bekommt. Aber das sehen wir dann ja Anfang Juni.