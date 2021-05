Das geheime Gratis-Spiel im Epic Store wurde enthüllt: Es ist Among Us, das niedlich aussehende, aber bissig designte Multiplayer-Spiel um Täuschung und Mord auf einer Raumstation.

Ihr habt eine Woche Zeit: Das Angebot gilt vom 27. Mai bis 3. Juni 2021 um jeweils 17 Uhr. Wenn ihr in diesen Zeitraum zuschlagt, dürft ihr Among Us dauerhaft behalten.

Hier geht's zum Download

Worum geht's in Among Us?

Among Us braucht eigentlich keine Vorstellung mehr, aber falls ihr die letzten Jahre im Weltraum verbracht habt, erklären wir euch das Spielprinzip einmal schnell.

Among Us spielt in einem von mehreren Levels, mal eine Raumstation und mal ein planetarer Außenposten. Eine Gruppe von vier bis zehn Spielern tritt als Astronauten auf, die verschiedene Aufgaben zu bewältigen haben.

Der Look des Spiels ist ein stilisierter Comic, ihr steuert euren Astronauten aus der Vogelperspektive. So sieht Among Us aus:

Among Us - Screenshots ansehen

Jetzt kommt der bissige Dreh: Einer oder mehrere Spieler sind Hochstapler (engl. Impostor), die nur ein Ziel vor Augen haben: Alle arglosen Spieler um die Ecke bringen, ohne enttarnt zu werden. Dafür täuschen sie Arbeit vor, sabotieren Anlagen, um Ablenkungen zu schaffen oder bewegen sich flink durch die Lüftungsschächte.

Die »sauberen« Spieler können Notfallsitzungen einberufen. Dann diskutiert man per Textchat oder Mikrofon, wer der Impostor sein könnte. Am Ende dieser Phase stimmen alle Spieler ab, wer aus der Luftschleuse geworfen werden soll. Wenn der Verräter geschludert hat und etwa bei einem Mord beobachtet wurde, fällt die Abstimmung oft eindeutig aus.

Hat der Hochstapler dagegen gut getäuscht und heimlich abgemurkst – und idealerweise im Gespräch mit anderen die Aufmerksamkeit von sich gelenkt – trudelt mitunter einer nach dem anderen Spieler unschuldig in die Weite des Alls.

Am Ende gewinnt entweder die Gruppe der sauberen Spieler, wenn der Impostor ins Weltall driftet – oder der Verräter, wenn dieser bis zum Schluss überlebt.

Für wen ist Among Us geeignet?

Wenn ihr Spaß an psychologischen Tricks, Täuschung und Nervenkitzel habt, ist Among Us definitiv einen Blick wert. Wir empfehlen das Spiel sogar jedem Spieler, der sich für das Medium begeistert. Denn hinter der niedlichen Comic-Optik von Among Us steckt wohldurchdachtes Gamedesign.

Wir haben mit einem Psychologen ergründet, wie Among Us und andere Mind Games richtig gespielt werden:

8 13 Mehr zum Thema Among Us: Psychologe erklärt, wie ihr richtig Mind Games spielt

Mit Among Us bekommt ihr bei Epic jede Menge Aufregung, Schadenfreude, spannende Momente und viel Gelächter. Vor allem mit einer Gruppe von Freunden macht Among Us richtig Laune. Gratis macht ihr mit dem Indie-Hit also nichts verkehrt.

Among Us hat nicht umsonst eine Zeit lang die Meme-Portale des Internets beherrscht, bis die schnelllebige Kulturform ihren nächsten Liebling fand. Die Website Knowyourmeme.com schildert den schrittweisen Verfall des Memes in die Sinnlosigkeit.