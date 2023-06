Among Us kommt ins Fernsehen - von dem Macher einer Serie mit 100 Prozent positiven Reviews

Da kann man schon mal aggressiv auf das Knöpfchen drücken.

Es ist Zeit für ein Emergency Meeting! Ausgerechnet Among Us wird zu einer TV-Serie, obwohl das Spiel nicht gerade für seine Story bekannt ist. Doch man darf durchaus optimistisch sein: Der Hauptverantwortliche hinter dem Projekt ist fast schon eine Legende auf seinem Fachgebiet.

Um was geht es nochmal in Among Us?

In dem eigentlich eher unscheinbaren Party-Spiel in bester Werwölfe von Düsterwald-Manier schlüpfen die Spieler in die Weltraumanzüge einer Crew, unter denen sich ein Verräter - der sogenannte Impostor - befindet. Der Impostor muss nun seine … Kollegen auslöschen, ohne dabei bemerkt zu werden.

Nach jeder Runde können die Spieler darüber abstimmen, wer der Verräter sein könnte und den dann aus der Luftschleuse werfen. Das Spiel ist vorbei, wenn der Impostor alle Crewmitglieder erledigt hat oder eben die Crew den Impostor identifizieren und eliminieren konnte.

Among Us eroberte 2020 das Internet im Sturm, wurde zu einem regelrechten Twitch-Phänomen und hat sich bis heute fest in der modernen Popkultur verankert. Deswegen ist es nicht gerade verwunderlich, dass ausgerechnet zu diesem Spiel eine TV-Serie kommen soll.

Was wissen wir über die Among Us-Serie?

Die Entwickler von Innersloth machen mit den CBS Studios gemeinsame Sache, um Among Us als Animationsserie umzusetzen - wie Variety berichtet. Speziell Titmouse ist für das Projekt verantwortlich, die für Serien wie Beavis and Butt-Head, The Legend of Vox Machina, The Venture Bros, Star Trek: Lower Decks oder das The Boys-Spin-off Diabolical bekannt sind.

Als ausführender Produzent kümmert sich Owen Dennis um die Among Us-Serie, der Fans von Regular Show definitiv ein Begriff sein sollte. Sein aktuellstes Projekt Infinity Train dürfte aber für besonders viel Aufmerksamkeit gesorgt haben: Auf Rotten Tomatoes kommt Infinity Train auf einen Kritiker-Durchschnitt von satten 100 Prozent, während sich Zuschauer mit 93 Prozent vergleichbar großzügig zeigen.

Wann die Among Us-Serie auf welcher Plattform erscheinen soll, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Diesbezüglich müssen sich Fans aktuell noch in Geduld üben.

Was haltet ihr davon, dass aus Among Us eine TV-Serie werden soll? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Projekt? Kennt ihr vielleicht eine der anderen Serien von Titmouse und Owen Dennis und wenn ja, wie gut haben die euch bisher gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!