»Hab mein Leben versaut« - Der Andor-Chef hat insgeheim gehofft, dass seine Star-Wars-Serie gnadenlos scheitert

Dieser schon jetzt legendäre Meme-Moment aus Andor: Staffel 2 würde wahrscheinlich auch zu Tony Gilroys Selbstzweifel passen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Kritiker und Fans sind sich einig: Tony Gilroy hat mit Andor die mit Abstand beste Star-Wars-Serie geschaffen, die je unter Disney produziert wurde.

Doch das hat der Showrunner selbst nicht kommen sehen - ganz im Gegenteil.

Was habe ich getan?!

Zu Gast beim Scriptnotes Podcast gibt Tony Gilroy zu: Als er sich für Andor verpflichtet hat, war er davon überzeugt, sich mit dieser Entscheidung das Leben zu versauen . Nach dem Vertragsabschluss mit Disney nagten Selbstzweifel so sehr an dem Showrunner und Drehbuchautoren, dass er sogar darauf gehofft hatte, sein Projekt würde komplett scheitern:

Im ersten Jahr noch vor der Covid-Pandemie verspürte ich die schlimmste Art von Reue, die man nur haben kann. Ich bin jeden Morgen aufgewacht und dachte mir: Was habe ich getan?! Ich habe mir das Leben versaut! Ich hätte das nicht tun sollen … Als dann Covid ausbrach, dachte ich mir: Weißt du was? Gott sei Dank! Das wird meine Serie begraben. Ich war zuerst extrem unglücklich, als [die Produktion anlief und] die Telefonanrufe losgingen und dachte mir dann: Naja, ich kehre nicht nach London zurück, um für [Andor] zu sterben.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Tony Gilroy für insgesamt fünf Staffeln für Andor verpflichtet. Ursprünglich waren also viel mehr Folgen für die Star-Wars-Serie geplant, die als Prequel zu Rogue One dient.

1:22 Der finale Trailer zu Andor Staffel 2 bringt die Erinnerungen an den ersten Todesstern zurück

Seine Selbstzweifel wurde Gilroy erst los, als die eigentliche Produktion von Andor so richtig anlief:

Zuerst musst du auf deine eigene Arbeit stolz sein. [...] Du musst immer dein Bestes geben. Doch mich haben stets diese schrecklichen, schrecklichen Zweifel verfolgt. Erst, als wir mit dem Dreh begonnen haben und [die Serie] langsam Gestalt annahm, [nahm das endlich ab.] Mein Bruder Johnny ist vorbeigekommen und hat erkannt, [was wir hier auf die Beine stellen]. Dann habe ich mir auch gedacht: Das wird vielleicht doch ganz gut. Meine Gefühle haben sich also geändert, als wir die erste Staffel umzusetzen begannen.

Mittlerweile ist längst bekannt: Nach Season 2 ist mit Andor Schluss, weil die Zeit für weitere Folgen schlichtweg nicht reichen würde. Nach mehr als fünf Jahren verabschiedet sich Gilroy damit vom Krieg-der-Sterne-Universum und widmet sich neuen Projekten.

Für viele Krieg-der-Sterne-Fans zweifelsohne ein Jammer. Denn heute gilt Andor als die beste aller Star-Wars-Serien, die andere Disney-Produktionen wie zum Beispiel Obi-Wan Kenobi, Ahsoka oder The Acolyte alt aussehen lässt.

Apropos andere Disney-Produktionen: Die Zukunft von Star Wars steht natürlich längst fest. So könnte 2026 Staffel 2 von Ahsoka bei Disney Plus anlaufen, während im kommenden Jahr ebenso der erste Krieg-der-Sterne-Film nach Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers ansteht: The Mandalorian & Grogu.

Mehr zu Andor: Staffel 2 könnt ihr wiederum unter den Links oben nachlesen.