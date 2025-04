Erstes Gameplay zu Anno 117: Jetzt kennen wir den Termin, auch wenn sich Ubisoft erst noch selbst unsicher war

Richtiges Gameplay zu Anno 117 gibt es im Mai zu sehen.

Viele Strategiespielfans haben sich den April rot im Kalender markiert, in der Erwartung, endlich richtiges Gameplay zu Anno 117: Pax Romana zu sehen. Daraus wird nun leider nichts, doch Ubisoft verschiebt das Ganze nur in den nächsten Monat.

Anno 117: Gameplay erst im Mai

In einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, gesteht Ubisoft, etwas zu begeistert auf die Enthüllung der ersten Spielszenen hingefiebert zu haben und dabei ein wenig im Kalender verrutscht zu sein.

Statt wie im Februar angekündigt gibt es den Gameplay-Reveal nicht im April, sondern im Mai 2025. Ein wenig konkreter: In der Woche vom 19. Mai.

Falls ihr dennoch euren Informationsdurst zum neuen Anno stillen wollte, sind die Entwickler-Livestreams eine Möglichkeit dafür. Den nächsten könnt ihr euch am 15. April auf dem offiziellen Twitch-Kanal anschauen.

Eine weitere Möglichkeit, mehr über das kommende Aufbaustrategiespiel zu erfahren, sind die DevBlogs auf anno-union.com. Im aktuellen Beitrag geht es darum, wie die Inseln für Anno 117 entstehen.

Was gibt es hoffentlich zu sehen?

Für Fans ist ein neues Anno allein natürlich schon spannend genug, doch geht der neue Serienteil in einigen Aspekten andere Wege als seine Vorgänger.

Da wäre zum Beispiel die sehr wahrscheinliche Rückkehr von Landschlachten, da in ersten Trailern einige Legionäre gesichtet wurden. Das Errichten von Mauern und Türmen gehört ebenfalls zum neuen Anno.

Beim Bauen selbst tut sich auch einiges, denn erstmals in der Geschichte der Reihe können Straßen auch in einem 45-Grad-Winkel gebaut werden. Für Puristen lässt sich diese Möglichkeit aber in den Optionen einfach ausschalten.

Darüber hinaus ändert sich in dem Zuge auch das seit 27 Jahren bestehende rechtwinklige Bauraster der Reihe. Gebäude können dann auch diagonal platziert werden. Das verbraucht zwar etwas mehr Platz, soll aber für organischer wirkende Städte sorgen.

Mehr zu den genannten Neuerungen erfahrt ihr in den Artikeln oben in der Box. Was davon im Mai zu sehen sein wird, ist aktuell aber bislang nicht bekannt.