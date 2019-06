Blue Byte hat das Game Update 3 für Anno 1800 veröffentlicht. Der Download steht ab sofort für alle zur Verfügung. Das Update ist dabei rund zwei Gigabyte groß. Alle Käufer der Digital Deluxe Edition und der Pionier Edition bekommen außerdem den DLC »Der Anarchist«.

Anno 1800: Was hat die Anno Union erreicht? - »Über Landschlachten wurde hitzig diskutiert«

Das steckt im DLC »Der Anarchist«

Ein besonderer Charakter und ein neues Feature: Mit dem DLC bekommt ihr den Nichtspielercharakter Dr. Hugo Mercier, auch bekannt als »der Anarchist«. Er beugt sich nicht den Regeln des Kapitalismus. Wer seinen Werten nicht folgt, wird zu einem Abtrünnigen. Dies ist auch gleichzeitig ein neues Feature des DLCs.

Ihr entscheidet, ob ihr die sogenannten Abtrünnigen bei euch auf der Insel aufnehmt. Dafür werdet ihr durch Geschenke wie Items oder Geld belohnt, allerdings lässt der Zorn des Anarchisten dann nicht lange auf sich warten.

Besonders macht den Anarchisten zudem, dass er auf die letzte Bevölkerungsstufe der Investoren vollständig verzichtet. Propaganda ist sein wichtigstes Mittel, um seine Bevölkerung bei Laune zu halten. Darüber hinaus bietet der Anarchist Quests und neue Items.

Erfahrt alles, was ihr zum DLC »Der Anarchist« wissen müsst

Das ändert sich mit Anno 1800 Patch 3: Vor allem gibt es ein paar Anpassungen an der Spielbalance. Dadurch erhaltet ihr schneller legendäre Besucher auf eurer Insel und Schiffskrankheiten treten nur noch in Häfen auf. Einige NPCs bieten zudem neue Items an. Des Weiteren gibt es zahlreiche Bugfixes. Wir haben euch die vollständigen Patch Notes bereits gesondert vorgestellt.