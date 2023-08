Anno 1800 lässt sich bald viel einfacher nach euren Wünschen verändern

Das Aufbauspiel könnt ihr in Zukunft noch einfacher mit Mods ausstatten.

Es war ein kühler Tag Anfang April (na gut, vielleicht schien auch die Sonne, wer weiß das schon so genau?), als das Entwicklerteam von Anno 1800 aus Versehen die eigentlich für später geplante integrierte Mod-Unterstützung bereits via Update ins Spiel integrierte.

Heute sollten sie wissen, was sie tun. Denn im Rahmen eines ausführlichen Blogeintrags hat das Team eine Partnerschaft mit der Modding-Plattform mod.io bekanntgegeben. Wir erklären euch, was diese Neuigkeit für die Zukunft des Spiels bedeutet.

Modding so einfach wie noch nie

Dank der Zusammenarbeit mit mod.io dürfte das Installieren und Verwalten von nutzergenerierten Inhalten für Anno 1800 so einfach wie nie zuvor vonstattengehen. Zentrales Werkzeug für euren Umgang mit Mods wird der neue Mod-Browser sein.

Der Mod-Browser erlaubt selbst Einsteigern das einfache Installieren und Verwalten von Zusatzinhalten. (Quelle: Anno-Union.com)

Wie funktioniert das? Auf dem PC könnt ihr mithilfe des Browsers alle verfügbaren Mods direkt im Spiel durchsuchen. Habt ihr einen Zusatzinhalt gefunden, der euch gefällt, könnt ihr ihn mit wenigen Klicks eurem Spiel hinzufügen. Er wird dann automatisch heruntergeladen, installiert und aktiviert.

Dadurch ist der Mod-Browser vor allem ideal für technisch weniger versierte Baufans, die schon immer mal neuen Content abseits der zahlreichen offiziellen DLCs ausprobieren wollten.

Wann erscheint der Mod-Browser? Jetzt kommt die Kirsche auf die dicke Sahnehaube. Bereits am 22. August um 15 Uhr soll der Mod-Browser zusammen mit dem neuen Cosmetic-DLC Nationalpark auf eurem Rechner landen.

