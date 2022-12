Anno 1800: Neue DLCs und Rückkehr zu Steam - wie es mit dem Aufbauspiel weitergeht

Season 4 hält diese Woche auf seinen Zielhafen zu und bringt den letzten großen DLC für Anno 1800. Nicht nur des Jahres, sondern überhaupt. Denn wie Ubisoft Mainz jetzt ankündigte, wird es tatsächlich keine 5. Season für das Aufbauspiel mehr geben.

Allerdings soll es trotzdem noch im kleineren Maßstab weitergehen - bevor dann so langsam ein Nachfolger an die Tür klopft. Was die Zukunft von Anno 1800 und der Serie bringt, erfahrt ihr hier.

Keine Season 5, aber neue DLCs

Wir spekulieren schon lange darüber, ob Anno 1800 eine fünfte Season wagt oder nicht. Was die Argumente dafür oder dagegen wären, haben wir im Podcast mit Writing Bull diskutiert. Jetzt ist es offiziell: 2023 gibt es keinen weiteren Season Pass. Komplett brach liegt Anno 1800 aber nicht, denn das Team plant noch mehr kosmetische DLCs. Wie viele genau, ist noch nicht bekannt. Aber der erste wurde jetzt schon angekündigt und soll im Januar erscheinen.

8:16 So baut ihr am allerschönsten! - Die kosmetischen DLCs von Anno 1800

Das steckt im Drachengarten-DLC

Lange galt Asien als eine spannende Möglichkeit für eine weitere spielbare Kolonie-Region. Dazu wird es jetzt aber nie kommen. Allerdings verspricht das Team zumindest ein wenig südöstliches Flair für eure Inselstädte. Mithilfe des Drachengarten DLCs kommen jede Menge Ornamente, die eben fernöstliche Kosmetik für eure Stadt parat halten. Welche Ornamente das genau sind, ist noch nicht bekannt. Es gibt aber zumindest schon ein Bild von leuchtenden Lampions, Schreintoren und einem künstlichen Drachen:

Was ist sonst noch für Anno 1800 geplant?

Bislang waren die großen Game Updates immer auch an den Release eines DLCs gekoppelt. 2023 wird es aber zumindest einen großen Patch geben, der ganz unabhängig veröffentlicht wird. Geplant ist das kostenlose Update im Frühjahr, das neben Bugfixes auch Quality of Life-Verbesserungen mitbringen soll.

Anno 1800 bei Steam: Am 8. Dezember kommt nicht nur mit Aufstieg der Neuen Welt der finale große DLC für Anno 1800, das Spiel kehrt außerdem auf Steam zurück. Ursprünglich war Anno 1800 für Steam angekündigt, wanderte dann allerdings in den Epic Store. Derzeit besitzen also nur die Leute Anno 1800 auf Steam, die es noch vor der Abwanderung vorbestellt haben. Ab dem 8. Dezember kann wieder jeder auf Steam Anno 1800 kaufen. Bald erscheint das Spiel außerdem für die Konsolen:

Mehr zum Thema Anno 1800 wird das erste Anno für PlayStation und Xbox

Ein Nachfolger wird kommen

Wenig überraschend bleibt Anno 1800 nicht das letzte Anno. Auch wenn noch kein konkreter Nachfolger angekündigt wurde, lenkt das Team jetzt seine Aufmerksamkeit in diese Richtung. Im Blog ist davon die Rede, dass die Konzept-Phase für das nächste Projekt begonnen habe. Hier soll auch viel Feedback der Community zu Anno 1800 einfließen, sowie die Erfahrungswerte aus diesem Großprojekt.

Entsprechend gibt es noch aber keine Details zum nächsten Anno. Wann es erscheint, lässt sich ebenfalls nur mutmaßen. Wenn das Team jetzt erst in die Konzept-Phase geht, rechnen wir mit mindestens vier Jahren Entwicklungszeit. Zumindest lag soviel Zeit zwischen Anno 2205 und Anno 1800.

Besonders spannend wird die Frage, in welcher Zeit und in welchem Setting das nächste Anno spielt. Wir haben die wahrscheinlichsten analysiert.

Aber was ist euer ganz persönlicher Wunsch? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr euch von einem Nachfolger erhofft!