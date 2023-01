Anno 1800: Update 16.1 bringt weniger Abstürze und hat einen Termin

Willkommen in einem neuen Zeitalter! Zum ersten Mal seit 2019 erwartet uns dieses Jahr keine neue Season mehr für Anno 1800. Wir müssen leider also auf weitere große DLCs verzichten. Doch wie bereits Ende 2022 angekündigt, ist das Aufbau-Meisterwerk trotzdem noch nicht am Ende angelangt.

Auch 2023 soll es weiterhin neue Inhalte für Anno 1800 geben und den Anfang macht dabei das erste größere Game Update 16.1 sowie ein neuer kosmetischer DLC. In einem neuen Blog-Eintrag hat das Team nun erste Infos zu den Inhalten des Updates angekündigt und zusätzlich einen Release-Termin für Update und DLC enthüllt.

Die wichtigste Info: Der Release ist gar nicht mehr sonderlich weit entfernt. Am 19. Januar soll das Update aufgespielt werden und am gleichen Tag wird auch der neue Drachengarten-DLC veröffentlicht. Die genauen Patch Notes von Update 16.1 wurden noch nicht enthüllt, aber das Team gibt einen ersten Ausblick auf die Verbesserungen. Folgende Inhalte stecken in Update 16.1:

Die Duplizierung von Item-Effekten beim gleichzeitigen Verschieben mehrere Gebäude wurde behoben. Das Multi-Move-Feature wurde zuletzt mit Update 16 eingeführt.

Einige Text-Probleme beim neuen Stadion aus Aufstieg der Neuen Welt wurden behoben.

Das Spiel konnte neuerdings vermehrt beim Start abstürzen, auch das wurde behoben.

Zum Drachengarten-DLC wurden noch keine neuen Details verkündet. Hier bleibt weiterhin die Aussage, dass es sich um eine kosmetische Erweiterung mit Ornamente im chinesischen Stil handelt. Diese lassen sich zu einem Glücksdrachen-Distrikt verbinden. Am 12. Januar soll der DLC in einem separaten Blogeintrag im Detail vorgestellt werden. Mehr zum DLC und ein erstes Stimmungsbild findet ihr aber auch schon hier:

Falls ihr Anno 1800 bald auf der Konsole spielen wollt, könnt ihr das ebenfalls. Die Version wurde schon letztes Jahr angekündigt und am 17. Januar wird sie das erste Mal in einem Stream der breiten Öffentlichkeit präsentiert.