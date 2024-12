Anno 1800: Entwickler enthüllen zwei Easter Eggs, die auch nach 5 Jahren niemand gefunden hat

Eine Entdeckung! Die Anno-Entwickler verraten, welche Geheimnisse auch die Zeit nicht lüftet.

Mit dem DLC Funkelndes Finale ist Anno 1800 jetzt wirklich in seinen Zielhafen eingelaufen. Das geniale Aufbauspiel wird nicht mehr weiterentwickelt und bekommt keine neuen DLCs mehr, auch keine kosmetischen. Das Team konzentriert sich jetzt vollständig auf Anno 117, das 2025 erscheinen soll.

Doch vorher wird Anno 1800 noch gebührend verabschiedet und das nicht nur mit dem finalen DLC. Auf der Anno Union hat das Team in einem herzlichen Blogbeitrag die Gelegenheit genutzt, um auf fünf grandiose Jahre zurückzublicken und außerdem ein paar letzte Geheimnisse enthüllt, die noch immer kaum jemand kennt.

1:32:21 Anno 1800 fortzusetzen, wird ein Monumentalprojekt! | Rückblick und Ausblick mit Entwicklern

Zwei geheime Easter Eggs

Anno 1800 steckt voller kleiner und großer Geheimnisse. Viele davon werden überhaupt erst sichtbar, wenn ihr die Welt im Ego-Modus erkundet. Beispielsweise der dreiköpfige Affe, den ihr mit Aufstieg der Neuen Welt auf Manola finden könnt. Wer sich zudem die Grabsteine der Kirche genau ansieht, findet dort einen in Carbonit eingeschlossenen Schmuggler, der den großen Jabba einmal zu oft enttäuscht hat.

Laut der Entwickler gab es aber zwei kleine Easter Eggs, die auch in den fünf Jahren seit Release noch niemand entdeckt hat. Oder falls doch, dann hat das diese Person offenbar nicht mit dem Internet geteilt. Das sind die zwei bislang unentdeckten Easter Eggs:

Das Schwanenboot: Wer das DLC-Paket Lichter der Stadt besitzt (im Blog wird fälschlicherweise das Fußgängerzonen-Paket genannt), kann ein besonderes Ornament namens Süßwasserbassin bauen, mit dem ein kleiner See samt Schwanenboote eure Stadt verschönert. Im Ego-Modus könnt ihr eine Runde in den Schwanenbooten drehen und wer dann einen besonderen Knopf drückt, führt einen wilden Stunt aus. Welcher das genau ist, hat das Team nicht verraten.

Der Strand: In dem Umwelt-Szenario Eden am Ende kann es am Strand zu einem Protest der Natur kommen, wenn der Verschmutzungsgrad des Wassers zu stark zunimmt.

Habt ihr eines oder gar beide Easter Eggs mal gesehen? Dann schreibt doch in die Kommentare, was dann passiert! Das wollten die Entwickler nämlich vorerst nicht komplett verraten.

Aliens in Anno und ein verschwundenes Item

Neben diesen beiden lange geheimen Easter Eggs sprechen die Entwickler im Blog auch noch über ein paar kleine Geschichten aus der Entwicklungszeit von Anno 1800. Hier kommen ein paar recht amüsante Anekdoten vor, wie etwa der Plan, dass es in Anno 1800 zu einer Alieninvasion hätte kommen können. Laut eines Game Designers war die Ankunft der Außerirdischen für ein Szenario in Season 4 geplant, wurde dann aber nie umgesetzt.