Vor einigen Wochen kündigte Ubisoft die Server-Abschaltung für insgesamt 15 Spiele an. »Abschaltung« bedeutet in diesem Fall, dass ihr Zugriff auf jegliche Online-Funktionen wie Multiplayer oder auch digitale DLCs verliert. Nun gibt Ubisoft bekannt, das Server-Aus um einen ganzen Monat zu verschieben - der neue Termin fällt auf den 1. Oktober 2022.

Für Fans von Anno 2070 gibt es darüber hinaus noch mehr gute Neuigkeiten: Das Aufbauspiel ist nicht mehr davon betroffen. Wir fassen alle Infos für euch zusammen.

Was die Abschaltung für dir restlichen 14 Spiele bedeutet und wie ihr die Singleplayer-Inhalte von Assassin's Creed & Co. selbst nach Oktober behalten könnt, erklären wir euch im folgenden Artikel:

Anno 2070: Multiplayer bleibt weiterhin erhalten

Ursprünglich gehörte das Aufbauspiel mit Zukunftssetting zu den 15 betroffenen Spielen. Die Maßnahmen hätten dem Mehrspielermodus, der Verknüpfung von Ubisoft-Konten und sämtlichen weiteren Online-Funktionen den Garaus gemacht.

Nun verkündet Ubisoft, in den letzten Monaten verstärkt daran gearbeitet zu haben, legacy Online-Dienste zu aktualisieren - und stellten damit eine Lösung für die Zukunft des Aufbauspiels auf die Beine. Ein großes Update sorgt dafür, dass ihr auch nach Ubisofts Abschaltung eure Spielstände und euren gesamten Fortschritt behalten und weiterhin die Online-Funktionen wie etwa den Multiplayer-Modus des Spiels benutzen könnt.

Laut dem Team bei Ubisoft Mainz soll das ganze sogar noch flüssiger laufen als bisher:

Die Portierung auf 64bit wird es dem Spiel ermöglichen, den gesamten Arbeitsspeicher eures PCs auszulasten, während die neuen Online-Dienste für ein etwas besseres Matchmaking-Erlebnis sorgen sollten. Außerdem könnt ihr weiterhin die Freundesliste im Spiel verwenden, um Partien zu erstellen.

Das große Union Update für Anno 2070 kommt schon in den nächsten Tagen: Am Dienstag, den 6. September, geht das Aufbauspiel ab 6 Uhr morgens in den Wartungsmodus. Während der Wartungsarbeiten zieht euer gesamter Spielverlauf auf die neue Versiono um.

Die Wartungsarbeiten können daher bis zu 24 Stunden dauern. Ab dem 7. September könnt ihr also direkt mit der aktualisierten Version loslegen und müsst euch keine Sorgen mehr um ein bevorstehendes Online-Aus machen.

Darf Ubisoft uns eigentlich einfach so DLCs und sogar ganze Spiele vorenthalten? Ist das rechtens? Und was können wir als Spieler dagegen tun? Das haben wir einen Rechtsanwalt gefragt. In unserem Plus-Report klärt er über die Rechtslage rund um Serverabschaltungen auf.

Freut ihr euch über das Update? Oder hättet ihr den Multiplayer-Modus von Anno 2070 gar nicht vermisst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!