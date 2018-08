BioWares Creative Director Mark Darrah beantwortet auf Twitter bereits seit geraumer Zeit unermüdlich Fan-Fragen zum kommenden Koop-Shooter Anthem, hier spricht er über die Javelin-Kampfanzüge und das Lootsystem, hier geht er auf die Stronghold-Raids ein.

Weitere wichtige Informationen, die sich Darrah entlocken ließ, betreffen das bereits zuvor angedeutete Matchmaking und die Spielerzahlen pro Server. Letztere seien auf vier Spieler pro Server festgelegt. Also trifft man auf den Missionen unterwegs keine anderen Spielergruppen, welche die Spielwelt erkunden, wenn man zusammen mit drei Freunden im Koop spielt.

There are 4 people per server https://t.co/rbdceeoMKF