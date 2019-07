In Vorbereitung auf Staffel 2 von Apex Legends mit dem Namen Battle Charge veröffentlichte der Entwickler Respawn Entertainment gleich zwei Videos. Die zeigen nicht nur die zehnte Legende Wattson, sondern auch einen mysteriösen noch unbekannten Charakter. Der wird von der Community Crypto genannt, und wir kennen bereits einige Details über ihn.

Woher kennen wir seinen Namen? Der Name Crypto ist nicht offiziell. Dataminer fanden diesen in den Dateien von Apex Legends und schlossen daraus, dass so die nächste Legende heißen wird. Seitdem nennt die Community den unbekannten Charakter Crypto.

Wie taucht Crypto in den Trailern auf? Im Gameplay-Trailer selbst seht ihr den mysteriösen Neuling nicht. Allerdings wird er erwähnt. Ab 23 Sekunden erzählt ein Sprecher davon, wie eine unbekannte Figur in der Königsschlucht gesehen wurde. Der cineastische Trailer hält sich weniger zurück: Er zeigt Crypto direkt, wie er auf seinem Laptop rumklickt und schließlich den Repulsor-Turm sprengt.

Der Laptop steht in King's Canyon. Vor einigen Tagen berichtete ein Reddit-Nutzer, dass er den Laptop von Crypto im Spiel fand und postete ein Video, das diesen zeigt. Auf dem Bildschirm des PCs seht ihr eine Abbildung des Repulsor-Turms und die folgenden Sätze:

"*Enact Countermeasure Obfuscation*

*PING RETURNED: (S/IN: A34X_N25)*

*BREACH.INI OPERATIONAL: EXFIL IMMINENT*"

Wie sieht Crypto aus? Das Antlitz von Crypto konntet ihr erstmalig im Hintergrund von einem Artwork zu Pathfinder sehen. Bei dieser Abbildung handelt es sich allerdings um ein älteres Bild des Charakters. Ein weiterer Nutzer von Reddit aktualisierte dieses, damit es mit Crypto aus dem neuen Trailer übereinstimmt.

Wird Crypto die elfte Legende? Es ist davon auszugehen, dass Crypto die nächste Legende in Apex Legends nach Wattson wird. Bisher ist aber noch nicht bekannt, wann er erscheint. Während einige Fans auf einen Release während Staffel 2 hoffen, ist es wahrscheinlicher, dass ihr Crypto erst mit Staffel 3 spielen werdet.



Denn Respawn kündigte an, dass man jede neue Season eine neue Legende einführen will. Staffel 1 hatte Octane, Staffel 2 bekommt Wattson und Staffel 3 stünde dann ganz im Zeichen von Crypto.

