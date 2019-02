Der Vorhang ist gefallen: Publisher EA und Entwickler Respawn kündigten per Live-Stream den teambasierten Battle-Royale-Shooter Apex Legends an. Das Spiel ist ab sofort über Origin zum Download verfügbar und setzt auf ein Free2Play-Modell, ihr könnt also direkt einsteigen.

In Apex Legends wählt ihr einen von acht Helden mit besonderen Spezialfähigkeiten und tretet in einem Dreier-Squad in bekannter Battle-Royale-Manier auf einer großen Map gegen 57 andere Spieler an. Typisch für das Genre: Nur das Team, das am Ende noch lebt, gewinnt die Partie.

Obwohl Apex Legends im Universum des Ego-Shooters Titanfall 2 spielt, kommen keine der namensgebenden Titan-Kampfroboter im Spiel vor. Stattdessen trefft ihr auf beliebte Charaktere des Franchise. Fahrzeuge stehen nicht zur Verfügung, um die Map zu durchqueren.

Gameplay-technisch orientiert sich Apex Legends Aussagen der Entwickler zufolge an PUBG, Overwatch und Rainbow Six: Siege. Aus diesen Vorlagen kombiniert Respawns Battle-Royale verschiedene Elemente wie Helden-Fokus, taktische Spezialfähigkeiten und Battle-Royale-Reglement.

Fröhliche Trailerschau

Auf dem offiziellen Youtube-Kanal sind inzwischen zahlreiche Videos zu Apex Legends verfügbar. Hier findet ihr den offiziellen Gameplay-Trailer zum Spiel:

Und hier bekommt ihr einen Überblick über die acht verschiedenen Helden-Klassen im Spiel, samt detaillierter Informationen darüber, was sie besonders macht:

Respawn und EA begeben sich hier auf einen umkämpften Markt, auf dem viele Spieler »ihr« Battle Royale bereits gefunden haben. An welchen Spielertypen sich Apex Legends richtet und ob ihr dazugehören könntet, erfahrt ihr im folgenden Video.