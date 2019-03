Die Cartoon-Parodie Poopex Legends hat einen so albernen Namen, dass wir sie auf Youtube beinahe übergangen hätten. Aber lasst euch nicht täuschen, die Macher von der Cartoonschmiede Dopatwo haben bei der Umsetzung durchaus Händchen bewiesen und einen irre witzigen kleinen Film erschaffen.

Und der zeigt das Gameplay des populären Battle-Royale-Shooters Apex Legends, wie es jedem Spieler schon mal ergangen sein dürfte: Die Kollegen schnappen euch den Loot vor der Nase weg, verschwinden um die Ecke und lassen euch mit nichts als einer Mosambik bewaffnet allein gegen einen bis an die Zähne bewaffneten Gegner zurück.

In der nächsten Runde wird sich das Team beim Landeanflug nicht über das Ziel einig und ihr landet alleine in der Pampa, wo schon das nächste ausgerüstete Gegnerteam auf euch wartet. Die Köpfe hinter dem Cartoon haben die Tücken des Gameplays von Apex Legends offenbar erkannt und sie mit ihrer eigenen humorigen Note zu einem mehr als kurzweiligen Film vermischt.

Die Folge Poopex Legends ist laut Youtube als Pilot konzipiert und soll bei Interesse der Zuschauer fortgesetzt werden. Nach neun Tagen hat das Video stolze 2,2 Millionen Aufrufe erzielt, die Chancen für eine Fortsetzung dürften also nicht schlecht stehen.

