Apex Legends - Patch 1.04 beseitigt zumindest einen nervigen Bug

Patch 1.04 für Apex Legends beseitigt nicht viele Probleme, aber immerhin eines, das sehr nervig werden konnte: Nach dem Wiederbeleben kam es bisweilen vor, dass eure Laufgeschwindigkeit danach gedrosselt war. Und da schnelle Revive-Aktionen gerade in hitzigen Gefechten das A und O sein können, ging so manche Niederlage auf die Kappe dieses Bugs. Bis jetzt.

Mit dem Hotfix sollte das Problem aus der Welt sein. Der Patch korrigiert abseits davon lediglich kleine Probleme, vordergründig auf den Konsolen. Den PC betrifft nur eine weitere Sache: Mirages Spezialfähigkeiten konnten einen Absturz verursachen. Auch das gehört der Vergangenheit an.

Die kompletten Patch Notes

Patch is live on ALL PLATFORMS. Here's the notes:

Fixes for PS4 crash issues. Addresses issues we saw with GPU hangs. Fixed crash when pressing button early in load process.

Fixed issue where players would sometimes move slowly after revive.

Fixed issue with Mirage Ability causing crashes.

Fixed issue with Gibraltar Epic skins on Xbox One causing crashes

Mehr zu Apex Legends

Kill-Rekord: Streamer schafft in einem Match 34 Abschüsse

Motion Sick? Respawn arbeitet an einer Lösung für Übelkeitsprobleme

Apex-Verwechslung: Apex Construct feiert dank Legends Rekordumsätze

Quelle: Reddit