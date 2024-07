Nach über 70.000 negativen Steam-Reviews: Apex Legends rudert nun doch zurück

Offenbar verlieren Apex Coins langfristig doch nicht an Bedeutung - mit Ausnahme von Season 22.

Nachdem Respawn vor wenigen Wochen gravierende Änderungen an den Season-Pässen von Apex Legends angekündigt hatte, wurde sich daraufhin von der Community auf Steam mit über 70.000 negativen Bewertungen bedankt. Aktuell steht der Battle-Royale-Shooter bei lediglich sieben Prozent positiven Rezensionen.

Das hat die Entwickler laut eigener Aussage dazu bewegt, die kontroverse Entscheidung zu überdenken und zumindest teilweise zurückzurudern. Besonders für aktive Spieler ist das ein Grund zur Freude, da diese nun ordentlich sparen können.

Die Rückkehr der Apex Coins

Welche Änderungen wurden angekündigt? Wie Entwickler Respawn ursprünglich geplant hatte, sollten die Season-Pässe fortan nur noch 45 anstatt 90 Tage andauern und lediglich 60 anstelle von 110 Belohnungen beinhalten. Weiter sollten diese dann nur noch für Echtgeld und nicht länger durch die Spielwährung Apex Coins erworben werden können.

Letzteres wurde kontrovers diskutiert, da es so nicht länger möglich wäre, durch die Belohnungen einer Season den nächsten Premium-Pass freizuschalten. Bisher kostete ein Premium-Pass 950 Apex-Coins. Wenn ihr diesen bis zum Ende gespielt habt, konntet ihr insgesamt 1300 Apex Coins sammeln und hättet dann sogar noch 350 Münzen übrig.

Respawn rudert zurück: Wie nun via X bekannt gegeben wurde, habe man bei Respawn diese Entscheidung jetzt jedoch doch revidiert und Spieler können die neuen Premiumpässe doch mit Apex Coins erwerben. Die Teilung und zwei kurze Pässe bleibt jedoch.

Die Revidierung erfolgt nicht sofort: Die erste Hälfte von Season 22 startet am 6. August und kostet weiterhin für alle Spieler rund 10 Euro. Erst ab der zweiten Hälfte von Season 22 am 17. September können Premium-Passes wieder für 950 Apex Coins in Anspruch genommen werden.

Alle weiteren Informationen zu den Belohnungen der neuen Premiumpässe sowie zum Premium-Pass+ erfahrt ihr im dazugehörigen Artikel.

