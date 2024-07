Hunt: Showdown 1896 enthüllt brandneue Map, das August-Update wird gigantisch

In wenigen Wochen dürft ihr in den Bergen von Colorado auf die Jagd gehen. Hunt: Showdown bekommt dann eine neue Map.

Fröhliche Jagdgesellen aufgepasst: Das August-Update für Hunt: Showdown steht vor der Tür. Und wenn ihr die letzten Monate nicht gerade unter einem Stein gelebt habt, dann wisst ihr bereits, was das bedeutet. Mit dem Update läutet Crytek eine neue Ära für seine seinem Extraction-Shooter ein und verpasst dem Spiel eine umfassende Generalsanierung.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein umfassendes Engine-Upgrade, eine neue Benutzeroberfläche, ein geändertes Balancing und Rekrutierungssystem sowie eine neue Map. Die wichtigsten Änderungen des Next-Gen-Updates lest ihr in unserem umfassenden Ausblick.

Der schnöde Mammon

Jetzt hat sich das Team von Crytek bei der neuen Karte endlich in die... Karten schauen lassen und den Namen des kommenden Gebiets enthüllt: Mammon's Gulch, zu Deutsch Schlucht des Mammons . Die neue Map versetzt euch erstmals in die raue Bergwelt von Colorado.

Zwischen den schroffen Gipfeln der Rocky Mountains warten in dem Gebiet zahlreiche verlassene Minenschächte darauf, von euch erkundet und geplündert zu werden. Einen ersten Ausblick auf die Karte gibt der frisch veröffentlichte Trailer:

1:32 Hunt: Showdown 1896: Neuer Name, neue Map - Das August-Update wird gewaltig

Was kann die neue Map?

Da Mammon's Gulch in einer gänzlich anderen Region der USA angesiedelt ist als die bisher gewohnten Sümpfe von Louisiana, dürfen wir eine völlig andere Umgebung erwarten: Statt meilenweit flachem Grasland erwarten uns steile Klippen und krasse Höhenunterschiede zwischen den verschiedenen Bereichen der Karte.

Laut der Entwickler war vor allem die Vertikalität etwas, das sich Spieler in Hunt: Showdown bisher immer wieder gewünscht hatten. Auch die Vegetation ist neu: Statt den bisher gewohnten Laubbäumen streifen wir in Colorado erstmals zwischen dichten Nadelgehölzen umher.

Neben der Vertikalität haben die Entwickler aber noch einen weiteren Gameplay-Kniff in petto: Durch die Minenschächte sind die Compounds auf der Karte verbunden. Ihr könnt also nicht nur oberirdisch angreifen - sondern auch von unten. Mit den Minen gehen aber auch neue Geräuschfallen einher. So könnt ihr beispielsweise einen Schwarm schlafender Fledermäuse aufschrecken.

Übrigens: Mit dem August-Update erhält Hunt auch einen neuen Namen. Die Next-Gen-Version des Spiels firmiert künftig als Hunt: Showdown 1896 . Der Release des umfangreichen Updates ist für den 15. August 2024 geplant. Dann gibt es Hunt nur noch für den PC, die Xbox Series X/S und PlayStation 5. Der Support für Last-Gen-Konsolen endet an diesem Tag.

Jetzt interessiert uns eure Meinung zum Mammon's Gulch: Schreibt uns eure Eindrücke zur neuen Karte gerne in die Kommentare!