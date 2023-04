Release von Ark 2 verschoben - doch das sind längst nicht alle schlechten Nachrichten für Dino-Fans

Jetzt hat der T-Rex mal einen richtigen Grund zum Schreien.

Dino-Liebhaber und Fans von gepflegten Survival müssen jetzt ganz stark sein: Der Release von Ark 2 wird dieses Jahr nicht mehr stattfinden. Wie das Entwicklerstudio Wildcard verkündet, soll die Fortsetzung von Survival Evolved mit Vin Diesel frühestens Ende 2024 erscheinen.

Doch das sind längst nicht alle schlechte Nachrichten: Im selben Atemzug wird bekannt, dass erstes Gameplay zu Ark 2 ebenfalls auf sich warten lässt. Mit neuen Videos oder gar Screenshots brauchen Fans demnach nicht mehr dieses Jahr zu rechnen.

Was ihr zur neuen Ark 2-Verschiebung wissen solltet

Warum erst 2024? Dass sich Ark 2 verspätet, kommunizierten die Entwickler von Wildcard in einem offiziellen Blogpost. Ausschlaggebend für die Verschiebung sei die Umstellung auf Unreal Engine 5, mit der man sich erst ausreichend vertraut machen müsse. So möchte man die Qualität des finalen Produkts gewährleisten und gleichzeitig Rücksicht auf das Wohlergehen des Teams nehmen.

Gibt es ein konkretes Datum? Nein, einen konkreten Release-Termin hat Ark 2 mit der Verschiebung noch immer nicht. Ursprünglich sollte das Survival-Spiel bereits 2022 erscheinen, dann 2023. Jetzt kann dieser angepeilte Launch-Termin erneut nicht eingehalten werden. Alles, was wir bisher zu Ark 2 wissen, haben wir in einer großen Übersicht für euch zusammengefasst.

Vorerst kein Gameplay oder Screenshots: Neues Material oder gar neue Infos werden derweil weiter auf sich warten lassen. Wildcard zufolge will man nicht vor 2024 neues Gameplay, neue Videos oder Screenshots zu Ark 2 veröffentlichen. 2023 wird damit wahrscheinlich primär im Zeichen von Ark: Survival Ascended stehen - einem Unreal Engine 5-Uprade des Vorgängers. Mehr dazu fassen wir für euch in einem separaten Artikel zusammen:

Ark: Survival Ascended Ark bekommt ein UE5-Remaster, Fans wittern eine Kostenfalle von Vali Aschenbrenner

Das lange Warten beginnt: Bis zum kommenden Jahr müssen wir uns also erstmal mit dem altbekannten Ankündigungs-Trailer von Juni 2022 zufriedengeben. Wer von Vin Diesel, der oben ohne auf einem Dino reitet, nicht genug bekommt, hat damit wahrscheinlich wenig zu meckern.

4:23 Im Ankündigungstrailer zu Ark 2 jagt Vin Diesel Dinosaurier

Ark 2 erscheint also irgendwann Ende 2024 für PC und Xbox Series X/S. Der Release ist von Tag 1 im Game Pass geplant. Die Entwickler von Ark 2 wollen spielerisch auf ein Parkour-System und überarbeitete Kämpfe in Third Person, intelligente Dinosaurier, mehr Story und vollständigen Mod-Support setzen.

Was haltet ihr von der Release-Verschiebung von Ark 2: Trifft euch die Nachricht hart oder hattet ihr ohnehin nicht damit gerechnet, dass das Survival-Abenteuer noch 2023 erscheint? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!