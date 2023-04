Survival-Hit Ark bekommt ein UE5-Remaster, doch Fans wittern eine Kostenfalle

Wildcard spendiert Ark: Survival Evolved ein kostenpflichtiges Upgrade in der Unreal Engine 5. Die Ankündigung von Ark: Survival Ascended sorgt aber für Kritik seitens der Spieler.

Ark 2 wird verschoben, doch dafür bekommt Ark: Survival Evolved ein Remaster in der Unreal Engine 5 mit dem neuen Titel Survival Ascended . Das sind ziemlich gute Nachrichten … oder?

UE5-Upgrade mit mehreren Haken

Inhalt: Was bietet Survival Ascended?

Bei Ark: Survival Ascended handelt es sich primär um ein Upgrade von Ark: Survival Evolved in der Unreal Engine 5. Neben besserer Grafik und Technik soll die neue Version aber auch die folgenden Features bieten - wie aus dem offiziellen Blogpost der Entwickler hervorgeht.

Cross-Plattform-Multiplayer und -Modding

überarbeitete Assets

überarbeitete Ingame-Events

neuer Content, Quality of Life-Verbesserungen und Gameplay- sowie Balance-Anpassungen wie zum Beispiel eine überarbeitete Mini-Map, eine neue Third-Person-Kamera, verbessertes Sprinten und Laufen, ein Ping-System und mehr

Release: Wann erscheint Survival Ascended?

Der Release des UE5-Upgrades ist für August 2023 auf PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S geplant. Ein konkretes Datum gibt es derzeit nicht.

Übrigens: Die vollwertige Fortsetzung des Survival-Hits lässt noch ein wenig länger auf sich warten. Der Release von Ark 2 wurde auf Ende 2024 verschoben - mehr dazu lest ihr hier nach:

Ark 2 Release verschoben - doch das sind längst nicht alle schlechten Nachrichten von Vali Aschenbrenner

Preis: Wie viel kostet Survival Ascended?

Die neue Version des ersten Ark kostet alleine circa 40 Euro, in Kombination mit Ark 2 circa 50 Euro. Wer Ark: Survival Evolved bereits besitzt und spielt, kann nicht kostenlos auf das UE5-Remaster upgraden.

Dabei sind bis auf The Island, Survival of the Fittest und sämtliche Nicht-Kanon -Maps übrigens nicht alle DLCs enthalten. Wer den Rest ebenfalls mit Survival Ascended spielen möchte, muss für zwei verschiedene Pässe (Explorer's und Genesis) jeweils um die 20 Euro - also insgesamt 40 Euro - zahlen.

Ark 1: Was passiert mit Survival Evolved?

Die Server des originalen Ark gehen offline, sobald Survival Ascended an den Start geht. Damit zieht Wildcard also zumindest dem Multiplayer von Survival Evolved zum Release des kostenpflichtigen Upgrades den Stecker. Wer damit nicht alleine und im Solo-Modus weiterspielen möchte und nicht schon auf privaten Servern unterwegs ist, sollte schnellstmöglich einen Umzug einplanen.

Kritik: Was sagt die Community dazu?

Auf sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Reddit sorgt diese Ankündigung für wenig Begeisterung. Hier summieren sich in den Augen der Spieler einfach zu viele negative Faktoren, um die Entscheidung von Wildcard bezüglich Survival Evolved und Survival Ascended gutheißen zu können.

Vor allem ein Vorwurf wird gegenüber Wildcard laut: Hier möchte man treue Spieler doppelt zur Kasse bitten und für zu viel Geld zu wenig bieten. Ob der allgemeine Gegenwind in den Foren der Ark-Spieler das Entwicklerstudio möglicherweise zum Umdenken bringt, bleibt abzuwarten.

Was haltet ihr von der Ankündigung von Ark: Survival Ascended: Haltet ihr den Vorwurf der Community für gerechtfertigt oder seid ihr anderer Meinung? Freut ihr euch auf den Release der überarbeiteten Version von Survival Evolved in der Unreal Engine 5 oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!