Ark-Studio reagiert auf Fan-Protest wegen Remaster, macht aber alles fast noch schlimmer

Wildcard ändert seine Pläne bezüglich des Release-Modells für Ark: Survival Ascended. Ob es damit besser oder schlechter wird, muss jeder für sich entscheiden.

Ark: Survival Evolved bekommt ein Remaster in der Unreal Engine 5, doch die ursprünglich dafür geplante Preispolitik stößt vielen Fans sauer auf.

Jetzt rudert das Studio Wildcard zurück, allerdings nicht weit: Das Survival Ascended -Bundle kommt jetzt mit DLCs, verzichtet dafür aber auf Zugang zu Ark 2 und wird teurer.

Warum es bei Ark gerade brennt

Was ist passiert? Anfang April wurde mit Ark: Survival Ascended das Unreal Engine 5-Remaster zu Ark: Survival Evolved offiziell enthüllt. Die Ankündigung sorgte unter Fans aber für lautstarke Kritik.

Nicht nur sollten Spieler für das ursprünglich als kostenlos versprochene Update jetzt 50 Euro zahlen, gleichzeitig wären nicht einmal die DLCs enthalten - die hätten nochmal 40 Euro extra gekostet.

Erschwerend kommt außerdem hinzu, dass die offiziellen Server des ursprünglichen Ark mit dem Release des UE5-Remaster abgeschaltet werden. Wer also nicht auf privaten Servern oder im Singleplayer spielen möchte, muss zwangsläufig umziehen.

Entsprechend viel Kritik kam aus der Community in Foren und auch auf Steam, Wildcard wurde dabei unter anderem als geldgierig bezeichnet.

Planänderung für Ark: Survival Ascended

So ändert Wildcard jetzt seinen Kurs: In einem neuen Blogpost geben die Entwickler nun an, ihre Pläne bezüglich Ark: Survival Ascended aufzuweichen: Das UE5-Remaster soll nun sämtliche DLCs enthalten. So kommen The Island, Survival of the Fittest und Scorched Earth gleich zum Release im August 2023, der Rest aber erst ab Mitte 2024.

Zwei Haken hat die Sache aber: Ark: Survival Ascended kostet nun nicht länger 50, sondern 60 Euro. Außerdem ist in dem Bundle nicht länger Zugang zu Ark 2 enthalten. Wer also den direkten Nachfolger spielen möchte, der frühestens Ende 2024 rauskommt, muss sich den separat kaufen.

Das sagt Wildcard zu der Entscheidung: Die Entwickler begründen ihre Entscheidung, Ark: Survival Ascended damit, dass ihre Pläne bezüglich des UE5-Remasters unvorhergesehene Ausmaße angenommen hatten. Statt ein paar grafischer Upgrades möchte man nun mehr aus der Engine herausholen, was sich unter anderem auf das Gameplay und neue Features auswirkt.

Wir wollten euch mit unseren ursprünglichen Aussagen nicht in die Irre führen. Unsere Pläne und Gründe dafür haben sich größtenteils geändert. Deswegen fragt ihr euch vielleicht auch, warum wir diese Änderungen mit in das originale Ark: Survival Evolved nehmen? Um es offen und ehrlich zu sagen: Es würde sich nicht lohnen. Viele der geplanten Änderungen für Ark: Survival Ascended wirken sich auf noch mehr Aspekte des Spiels aus. Speicherdaten würden kaputt gehen, Mods nicht länger funktionieren, bestimmte Aspekte würden sich spürbar verändern. Wir wollten die Spielerfahrung nicht für diejenigen verändern, die nicht upgraden wollen oder dazu in der Lage sind.

Aus demselben Grund werden am 31. August 2023 die offiziellen Server von Ark: Survival Evolved abgeschaltet. Ab diesem Termin wird das ursprüngliche Ark nur noch im Singleplayer oder auf privaten Servern spielbar sein.

Was haltet ihr von den neuen Plänen des Studios Wildcard bezüglich Ark: Survival Ascended? Haben die Entwickler die Situation in euren Augen verbessert oder verschlimmert?

Seid ihr an dem Remaster in der Unreal Engine 5 interessiert oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!