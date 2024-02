Survival-Hit Ark sollte heute ein riesiges Map-Remaster bekommen, doch daraus wird jetzt nichts

Für Fans ist es zum Brüllen: Das Remaster der Map The Center wird kurzfristig verschoben.

Kennt ihr den schon? Egal, wie sauer ihr seid - Dinos sind Saurier!

Okay, okay, der war vielleicht nicht witzig. Aber wir haben es nur gut gemeint. Wir dachten uns: Wenn ihr Fans von Ark: Survival Ascended seid, könnt ihr eine kleine Aufmunterung gerade gut gebrauchen.

Denn das für den 28. Februar 2024 geplante Map-Comeback von The Center wurde urplötzlich und auf unbestimmte Zeit verschoben. In der Community herrscht darüber große Verärgerung. Immerhin gibt es ein kleines Trostpflaster.

Nicht die geforderte Qualität erreicht

Ein Remaster im Remake: Ark: Survival Ascended ist selbst eine Neuauflage, nämlich die Unreal-Engine-5-Version des Dauerbrenners Ark: Survival Evolved. Zum Release der UE5-Fassung mussten sich Fans mit nur einer Map begnügen, nämlich The Island.

Auf die anderen Karten-Remaster müssen sie schon seit geraumer Zeit warten, obwohl sie dafür im Originalspiel sogar einst Geld gezahlt haben. Entsprechend heiß erwartet war die Rückkehr der nächsten Map namens The Center, die am 28. Februar erscheinen sollte.

Doch einen Tag vorher hat sich das Team von Studio Wildcard in einem Blogeintrag an die Ark-Fans gewandt, um die kurzfristige Verschiebung von The Center auf unbestimmte Zeit zu verkünden:

Wir haben uns entschlossen, The Center zu verschieben, da [die Map] nicht in der Lage war, in der von uns geforderten Qualität zu launchen. Unsere engagierten Partner - die an The Center arbeiten, während wir uns auf Scorched Earth konzentrieren - brauchen mehr Zeit, um sicherzustellen, dass [die Map] unsere und eure Erwartungen erfüllt. Wir bedauern diese Planänderung, aber wir wissen, dass es sich lohnen wird, wenn The Center an den Start geht!

1:40 Ausschnitte aus dem UE5-Remake von Ark: Survival Evolved

Das angesprochene Trostpflaster: Immerhin wird der ebenfalls für den 28. Februar 2024 geplante neue Dinosaurier mit dem imposanten Namen Gigantoraptor wie geplant veröffentlicht.

Die Community ist trotzdem sauer

Trotz der neuen Urzeitechse sind die Fans trotzdem erzürnt über die kurzfristige Verschiebung auf unbestimmte Zeit. Entsprechend harsch fallen viele Kommentare auf X (ehemals Twitter) und unter dem Blogeintrag aus - hier eine kleine Auswahl:

Ich habe noch nie erlebt, dass ein Unternehmen jeden einzelnen Termin, den es angibt, nicht einhält. X-User @PapiBacon18

Ich will ehrlich sein: Das ist die größte Enttäuschung, die ich seit langem erlebt habe. X-User @BAMsPG

Ihr müsst aufhören, Roadmaps zu veröffentlichen, denn für euch ist eine Deadline einzuhalten schwieriger als für einen imperialer Sturmtruppler aus fünf Metern Entfernung eine Scheune zu treffen. Ark-Community-User ElementZeroS7L

Inzwischen ist das alles nur noch ein Comedy-Sketch. Ark-Community-User Voxin

Auch wenn The Center noch eine Weile auf sich warten lässt: Dinos gehen bekanntlich immer! Findet ihr auch? Sehr schön, dann haben wir euch im obigen Kasten gleich drei spannende Artikel rund um T-Rex, Raptor und Co. herausgepickt.

Spielt ihr Ark: Survival Ascended und wenn ja, was sagt ihr zu der kurzfristigen Verschiebung von The Center? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!