Umstrittenes Remaster: Die Steam Reviews von Ark: Survival Ascended zeigen, dass Grafik nicht alles ist

Die Ark-Community auf Steam macht Ascended die Hölle heiß.

Bei der Xbox Partner Preview sorgte der Trailer zu ARK: Survival Ascended noch für große Augen, jetzt hagelt es Beschwerden. Das Remaster des populären Survival-Spiels wurde am 26. Oktober in einer Early-Access-Version auf Steam veröffentlicht und seitdem von über 2.000 Spielerinnen und Spielern bewertet.

Allerdings lassen die User dabei oft kein sonderlich gutes Haar an der Neuauflage des Dino-Spiels. Insgesamt steht Ascended aktuell auf gerade einmal ausgeglichenen Reviews, lediglich 40 Prozent der abgegebenen Bewertungen sind bisher positiv.

Für dieses Übermaß an negativen Erfahrungsberichten gibt es hier auch einen ganz klaren Grund.

2:18 Ark Survival Ascended: Gameplay-Trailer zum Remake des Dino-Survival-Spiels

Die Performance ist furchtbar

Offenbar ist es dem Team nicht gelungen, zumindest bis zum Early-Access-Release die tatsächlich enorm hübsche Unreal-Engine-Optik auch mit einer flüssigen Performance zu kombinieren. Denn wenn wir uns einmal ansehen, was die Leute an Ascended eigentlich so stört, dann findet sich hier vor allem massig Kritik an der Framerate und dem Hardware-Hunger des Survival-Spiels.

Beispielsweise schreibt der User Misa in einer Rezension:

Ich liebe Ark ... aber das? Ich weiß nicht. Mit einem Nasa-Computer würde ich es wahrscheinlich lieben. Die Performance ist einfach furchtbar. Spart euch fürs Erste euer Geld.

Auch der deutsche User Fledermauspain drückt in seiner Bewertung vor allem Enttäuschung aus:

Ich bin eigentlich ein absoluter Fan von Ark und heute freudig aufgestanden und zum PC gerannt um es spielen zu können.

ABER

Das Spiel läuft absolut bescheiden, mit Rucklern ohne Ende und es stürzt permanent ab.

Es ist aktuell absolut nicht spielbar und ich bin einfach nur mehr als enttäuscht, was uns da für 40 € geboten wird, auch wenn die Grafik hübsch sein mag.

Aber es ist nicht nur die Performance, die den Leuten etwas sauer aufstößt. Viele halten auch das Preisschild von über 40 Euro für zu teuer, da das Remaster so gut wie keine Neuerungen ins Spiel bringt. Auch über die geringe Server-Auswahl wird sich geärgert.

Gibt aus auch etwas Positives zu sagen?

Es muss natürlich dazu gesagt werden, dass sich ARK: Survival Ascended noch im Early-Access befindet. Das Spiel soll also noch gar nicht fertig sein. Doch um so wichtiger, dass potenzielle Käufer auch wissen, in welchem Zustand das Spiel jetzt gerade noch ist.

Es gibt außerdem auch einige positive Bewertungen. In der Regel wird hier dann die tolle Grafik sowie einige Physik-Effekte gelobt. Zudem bleibt das Spiel inhaltlich natürlich nah am Original, das immerhin eine große Fangemeinde hat.

Jetzt könnt ihr euch zu dem Thema äußern! Habt ihr euch auf das Remaster gefreut und konntet ihr vielleicht schon reinspielen? Läuft das Survival-Abenteuer bei euch ähnlich mies, wie es die Bewertungen vermuten lassen? Was macht das Remaster in euren Augen besonders gut und hättet ihr ein solches Grafik-Update überhaupt gebraucht?