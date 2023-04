Steam-Reviews von Ark: Survival Evolved gehen nach kontroversen Remaster-Plänen auf Talfahrt

Die Fans von Ark: Survival Evolved tragen ihren Protest gegen Entwickler Wildcard auf Steam.

Auf der Steam-Seite von Ark: Survival Evolved wird gerade eine Schlacht ausgetragen. Spieler strafen den Survival-Hit mit negativen Reviews ab, um gegen die Remaster-Pläne des Entwicklerstudios Wildcard zu protestieren.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels stehen die kürzlichen Rezensionen noch auf größtenteils positiv . Das dürfte sich aber bald ändern, wenn man sich den aktuellen Trend in den Nutzerbewertungen ansieht: Seit dem ersten 1. April 2023 mehrt sich das negative Feedback unter Ark: Survival Evolved:

Wieso protestieren die Spieler auf Steam?

Das steckt dahinter: Anfang April enthüllten die Entwickler von Wildcard Ark: Survival Ascended. Dabei handelt es sich primär um ein technisches Upgrade von Ark: Survival Evolved, das in die Unreal Engine 5 umzieht. Grundsätzlich keine schlechte Sache, oder?

Das ist das Problem: Ursprünglich kommunizierte Wildcard, dass das UE5-Update kostenlos erfolgen würde. Diese Pläne haben sich jedoch geändert: Das Basisspiel selbst wird 40 Euro kosten, für zwei DLC-Pakete müssen zusätzlich jeweils 20 Euro gezahlt werden. Wer Survival Evolved bereits besitzt, muss ebenfalls zahlen und bekommt auch keinen Rabatt.

Doch nicht nur das: Ebenso gehen mit dem Release von Ark: Survival Ascended die offiziellen Server von Ark: Survival Evolved offline. Wer nicht bereits auf privaten Servern unterwegs ist, kann ab diesem Zeitpunkt also nur noch alleine spielen.

Das sorgt in der Ark-Community für Kritik: Fans des Survival-Spiels bezeichnen Wildcard als geldgierig , werfen den Entwicklern das Brechen von Versprechen vor oder sogar eine betrügerische Masche vor. Zuvor hatten sich Spieler bereits auf Reddit darüber ausgelassen, ihren Unmut machen sie aber offenbar auch auf Steam bemerkbar.

Seit der Ankündigung von Ark: Survival Ascended kommt es auf der Steam-Seite von Ark: Survival Evolved vermehrt zu negativen User-Reviews.

Das sind übrigens nicht die einzigen schlechten Nachrichten um Ark: Der direkte Nachfolger des Survival-Hits wurde kürzlich von 2023 auf Ende 2024 verschoben. Neue Infos oder gar Gameplay wird ebenfalls auf sich warten lassen. Mehr zu dem Thema erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr um die Kontroverse um Ark: Survival Evolved und Ark: Survival Ascended? Könnt ihr den Frust der Community nachvollziehen oder seht ihr die Angelegenheit vielleicht gar nicht so eng? Seid ihr selbst Ark-Spieler und freut euch auf den Release von Ark 2, der noch in weiter Ferne liegt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!