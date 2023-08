Armored Core 6: Alles zu Preload, Download-Größe und der genauen Startzeit

Mit Armored Core 6: Fires of Rubicon kehrt From Software zu einer alten Liebe zurück und holt diese in die Gaming-Moderne.

Armored Core 6: Fires of Rubicon stellt für From Software einen Aufbruch in neue Gefilde und gleichsam Rückkehr zu ihren Wurzeln dar. Die Macher des Mega-Hits Elden Ring beleben hier eine alte Serie aus ihrem Hause wieder. Das Sci-Fi-Actionspiel ist derweil kein Versuch ein Souls-Spiel in die imaginäre Zukunft zu versetzen, es ist etwas Eigenes.

Was ist Armored Core 6?

Ihr kämpft euch darin in teils atemberaubend schnellen wie effektgeladenen Gefechten durch verschiedene Areale und lasst eure Gegner das ganze Arsenal eurer mannigfaltigen Waffen pratzend auf ihrer Panzerung spüren. Das hat nichts mit den mitunter behäbigen Koloss-Duellen eines Mechwarriors zu tun, sondern ist eher die Versinnbildlichung von vor Armierung und Munition strotzenden Heuschrecken, die sich zischend umschwirren.

Landschaft und Gebäude sind dabei Deckung und Plattform für vernichtende Attacken zugleich. Die Schlachtfelder sind vielfältig, haben jedoch eines - egal ob urban oder außerhalb von Besiedlung - gemeinsam: Sie sind menschenfeindlich und zur Kulisse für tänzelnde Kriegsmartyrien verkommen, während der ihr den stählernen Widersachern zu Land wie in der Luft nachsetzt - oder sie euch als Beute auserkoren.

Begleitet wird dies durch eine eher spartanisch inszenierte Handlung, die den Hintergrund für eure Trümmer hinterlassende Reise bietet. Hier steht zweifelsohne die Action im Vordergrund, erwartet keine preisträchtige Handlung oder die Tiefe der Spielwelt eines Elden Rings. Dennoch: Umgebung wie Geschichte wissen erzählend zu unterhalten, die Präsentation zeigt sich derweil aber als dröge. Achja: Und es ist bockschwer, da bleibt sich From Software treu.

Alle Infos zum Release von Armored Core 6: Fires of Rubicon

Die folgenden Unterpunkte verraten euch alles Wichtige zum Release des neuen Action-Spieles der Elden Ring Macher. So seid ihr perfekt vorbereitet, um in die namensgebenden Kampfvehikel zu steigen und euren Feinden einzuheizen.

Release-Uhrzeit: Wann erscheint Armored Core 6?

Armored Core 6 erscheint am 25. August 2023. Auf allen von From Software bedachten Konsolen-Varianten, sowohl PlayStation als auch Xbox um Mitternacht der jeweiligen Zeitzone. Da wird es für ganz ungeduldige Liebhaber von agilen Kampfrobotern wohl Zeit, nach Neuseeland auszuwandern.

Auf dem PC bringt das nichts: Steam lässt euch Armored Core 6 aller Voraussicht nach um 0 Uhr GMT starten. Hierfür fehlt aber bisher eine offizielle Bestätigung.

Preload? Wann startet der Download?

Xbox One / Xbox Series S/X: Der Preload ist bereits gestartet.

Der Preload ist bereits gestartet. PlayStation-Familie: 23. August

23. August PC: Bisher gibt es keine Informationen hinzu.

Download: Wie groß ist Armored Core 6?

PC: 65 GB

65 GB Xbox One: 35.57 GB

35.57 GB Xbox Series S/X: 53.28 GB

53.28 GB Für die PlayStation-Familie liegen keine genauen Angaben vor, aber sie sollten sich erfahrungsgemäß in der Nähe ihrer jeweiligen nach Generation getrennten Konkurrenten von Microsoft bewegen.

Plattformen: Wo erscheint das Spiel?

Armored Core 6: Fires of Rubicon erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, und via Steam für den PC.

Die Systemvoraussetzungen auf dem PC lauten übrigens:

OS: Windows 10 / Windows 11 64-bit

Windows 10 / Windows 11 64-bit Processor: Intel Core i5-8600K or AMD Ryzen 3 3300x

Intel Core i5-8600K or AMD Ryzen 3 3300x Memory: 12 GB RAM

12 GB RAM Graphics: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) or AMD Ryzen RX 480 (4 GB) or Intel Arc A380 (6 GB)

NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) or AMD Ryzen RX 480 (4 GB) or Intel Arc A380 (6 GB) DirectX: Version 12

Version 12 Network: Breitbandinternet

Breitbandinternet Storage: 65 GB Festplattenspeicher

Freut ihr euch auf Armored Core 6: Fires of Rubicon? Und auf welcher Plattform werdet ihr den Mech anschmeißen? Ist für euch alleine die Verbindung zu From Software ein Grund, dem Titel, auch wenn er euch per se nicht so liegt, eine Chance zu geben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!