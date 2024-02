Steam: Eines der coolsten Actionspiele der letzten 10 Jahre ist gerade so stark reduziert wie nie zuvor

Mit Armored Core 6 hat FromSoftware die legendäre Spielereihe nach über zehn Jahren Pause fortgesetzt.

Wer denkt, dass der Spieleentwickler FromSoftware nur Fantasy kann, täuscht sich. Mit Armored Core 6: Fires of Rubicon haben die Elden-Ring-Macher 2023 eines der coolsten SciFi-Actionspiele der letzten Jahre veröffentlicht. Wer es noch nicht in seiner Bibliothek hat, kann es aktuell so günstig wie nie zuvor seiner Steam-Bibliothek hinzufügen. Alle wichtigen Infos dazu erfahrt ihr in diesem Artikel.

Was ist Armored Core 6 für ein Spiel?

Armored Core 6: Fires of Rubicon ist ein SciFi-Actionspiel, bei dem ihr riesige fliegende Mechs steuert und in nervenaufreibenden Gefechten feindliche Roboter ausschaltet. Das Highlight des Spiels sind wohl die packenden und herausfordernden Bosskämpfe, die besonders Fans von Soulslikes zusagen dürften.

Zum Glück könnt ihr euren Mech jederzeit umrüsten und personalisieren. Das sorgt nämlich durch eine Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen und unterschiedliche Kampftechniken nicht nur für Abwechslung, sondern ermöglicht auch, Nachteile gegen die übermächtigen Bossgegner auszugleichen. Einen Trailer seht ihr hier:

Sehr positive Bewertungen: In der Steam-Community kommt Armored Core 6 verdammt gut an. Dort hat es bei den kürzlichen Rezensionen immerhin 92 Prozent positive Bewertungen. Auch in unserem Test ist das Actionspiel sehr gut weggekommen. Besonders unser Redaktionsleiter Dimi kann gar nicht genug davon bekommen.

Alle Infos zum Angebot

Normalerweise kostet Armored Core 6 auf Steam stolze 60 Euro. Doch aufgrund eines Sales habt ihr bis zum 22. Februar 2024 die Möglichkeit, das Spiel mit 30 Prozent Rabatt für nur 42 Euro abzustauben. Hier geht’s zum Angebot auf Steam.

Was haltet ihr von Armored Core 6: Fires of Rubicon?