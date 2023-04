Armored Core 6: Mech-Action der Elden Ring-Macher erscheint im August - sagt Insider

Am 25. August 2023 könnte es explosiv werden - angeblich erscheint zu diesem Datum Armored Core 6.

Das nächste Spiel der Entwickler von Elden Ring, Bloodborne und Dark Souls steht angeblich schon in den Startlöchern: Armored Core 6: Fires of Rubicon. Aktuell ist der Release-Termin nicht offiziell bekannt, ein Hinweis sagt diesen aber nun voraus.

Release im August 2023?

Armored Core 6 soll am 25. August 2023 erscheinen - das behauptet zumindest der für gewöhnlich sehr zuverlässige und entsprechend glaubwürdige Branchen-Insider Tom Henderson (via Insider-Gaming). Aus eigenen Quellen möchte Henderson vom Release-Datum von Armored Core 6 erfahren haben.

Ob diese Info stimmt und Armored Core 6 tatsächlich am 25. August erscheint, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Diesbezüglich können sich Fans also erstmal nur gedulden, bis From Software mit dem Release-Datum herausrückt.

Dass Armored Core 6 so bald erscheint, ist aber alles andere als unwahrscheinlich: Obwohl sich die Entwickler noch relativ bedeckt halten, soll das Projekt schon weit fortgeschritten sein. Eine erst kürzlich eingereichte Altersfreigabe in Südkorea deutet ebenfalls einen baldigen Release an - From Software hatte immerhin schon bestätigt, dass es 2023 soweit sein soll.

Was für ein Spiel wird Armored Core 6 überhaupt?

Armored Core 6 verspricht dicke Mech-Action - also geben sich riesige, von Menschen gesteuerte Roboter gegenseitig aufs Fressbrett. Fires of Rubicon wird eine Quasi-Fortsetzung des vorangegangenen fünften Teils, erzählt aber primär seine eigene Geschichte.

Das neue Spiel von From Software soll kein klassisches Soulsborne werden, aber zumindest auf Stärken davon zurückgreifen. Und trotz diverser Multiplayer-Modi soll der Singleplayer-Inhalt im Fokus stehen.

Den ersten Trailer zu Armored Core 6: Fires of Rubicon könnt ihr euch wie folgt ansehen:

2:47 Armored Core 6: Mechwarrior bekommt Konkurrenz von einem Genre-Veteranen

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das nächste Spiel von From Software? Freut ihr euch auf Armored Core 6: Fires of Rubicon oder würdet ihr lieber noch ein klassisches Soulsborne der Entwickler sehen? Was wünscht ihr euch vom großen Story-DLC für Elden Ring? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!