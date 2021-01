Link zum YouTube-Inhalt

Sprachen müssen nicht immer natürlich entstehen. Gerade für Fantasie-Welten erschaffen manche Menschen eine konstruierte Sprache, eine so genannte Conlang. Auch in Assassin's Creed gibt es so eine. Nämlich die der Isu. Zum ersten Mal tauchte die in Assassin's Creed 2 aus dem Jahr 2009 auf. Jetzt haben Fans erste Schritte gemacht, sie erfolgreich zu übersetzen.

Wer oder was sind die Isu? Bei den Isu im Universum von Assassin's Creed handelt es sich um eine höher entwickelte Spezies und Zivilisation, die für die Erschaffung der Menschheit verantwortlich ist. Von den Menschen selbst werden sie oft als Götter oder übernatürliche Wesen angesehen. Ihre Präsenz zieht sich seit Assassin's Creed 2 durch so gut wie jedes Spiel der Ubisoft-Reihe.

Diese Errungenschaft feiert sogar Darby McDevitt, Narrative Director von Assassin's Creed Valhalla, auf Twitter.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie übersetzt man eine unbekannte Sprache?

Assassin's Creed machte es sich im Gegensatz zu manch anderen Spielen bei der Erschaffung der Sprache nicht einfach. Denn man nutzte nicht einfach eine existierende Grammatik und tauschte dann Worte aus. Die Sprache der Isu ist in der Tat eigenständig. Assassin's Creed Valhalla lieferte jetzt die noch fehlenden und entscheidenden Hinweise, um die unbekannte Sprache zu übersetzen.

In zwei Videos erklärt die Fanseite Access the Animus, wie sie mit Vergleichen und dem Ausschlussverfahren die verschiedenen grammatischen Fälle und Konjugationen und mehr herleiten konnten, indem sie zahlreiche vom Spiel selbst gelieferten Übersetzungen der Sprache ins Englische überlieferten.

Die Regeln der Isu-Sprache

Access the Animus leiten so insgesamt fünf Regeln her, denen die Sprache folgt:

Das Verb »sein« wird stets an das Ende eines Wortes gesetzt

Präpositionen folgen auf das Wort, auf das sie sich beziehen

Zahlen beginnen stets mit einem Punkt

Adjektive stehen stets vor dem Wort, das sie beschreiben

Der Genitiv wird immer vor dem Wort, auf das er sich bezieht, verwendet

Ein Anfang: Damit hat man jedoch gerade mal den ersten Schritt gemacht und die Übersetzer haben noch einiges an Arbeit vor sich. Denn wie auch die Isu in der Geschichte von Assassin's Creed, ist auch ihre Sprache nicht komplett einheitlich. So existieren in den einzelnen Dokumenten elementare Unterschiede bei den Buchstaben und auch der Satzstruktur.

Ein neues Rätsel: Mit dem Wissen versuchte Access the Animus die Texte der Collector's Edition von Valhalla zu übersetzen. Dabei stießen sie jedoch auf ein Wort, dessen Bedeutung sich nicht eindeutig erschließen lässt: Es könnte sich um den Begriff »Familie« oder »DNA« handeln.

Was genau sich dahinter verbirgt, soll auf Basis der restlichen Übersetzungen in einem Teich in der Spielwelt versteckt sein und könnte mehr Aufschluss über die Hintergrundgeschichte von Assassin's Creed geben.

Mehr konstruierte Sprachen

In der Linguistik sind sogenannte Conlangs - also konstruierte Sprachen - ein eigenes Forschungsgebiet. Der wohl verbreitetste Vertreter ist Esperanto, das gar einige Muttersprachler besitzt. Doch auch Elbisch von J.R.R. Tolkien (Der Herr der Ringe), Klingonisch von Marc Okrand (Star Trek) und Dothraki von David J. Peterson (Game of Thrones) konnten einiges an Ruhm erlangen.

64 2 Mehr zum Thema Aliensprache in Star Citizen lernen

Doch auch im Videospielbereich ist die Sprache der Isu kein Unikat. Star Citizen veröffentlichte beispielsweise hunderte von Seiten lange Grammatiken, mit denen ihr die Aliensprachen aus dem SciFi-Universum lernen könnt. Wie genau die funktionieren, erklären wir in einem eigenen Artikel.