Kein neues Assassin's Creed ohne Leaks: Diese Regel wurde in den vergangenen Wochen gleich mehrfach bestätigt. Zunächst verriet uns ein großer Leak wichtige Details zu Assassin's Creed Mirage - und jetzt leakt auch der bekannte Branchen-Insider Tom Henderson nur wenige Tage vor der Ubisoft Forward eine Menge Infos über kommende AC-Spiele. So sollen Japan oder auch das europäische Spätmittelalter als Schauplatz für zukünftige Assassinen dienen.

Über welches Setting würdet ihr euch am meisten freuen?

Falls der Branchen-Insider Tom Henderson auch dieses Mal tatsächlich richtig liegen sollte: Welches der angeblich kommenden Settings ist euer Favorit? Seht ihr euch schon als Katana schwingender japanischer Samurai in Assassin's Creed Red - oder habt ihr mehr Lust auf Hexenverfolgungen und das düstere europäische Mittelalter in Assassin's Creed Hexe? Oder freut ihr euch in erster Linie auf das bereits von Ubisoft bestätigte Assassin's Creed Mirage in Bagdad? Und was ist mit dem mobilen Ableger Project Jade, der in China spielen soll?

Lässt euch alles davon kalt und ihr hättet euch stattdessen ein ganz anderes Setting für einen der kommenden Assassin's Creed-Teile gewünscht? Dann schreibt uns doch gerne euer Traumszenario in die Kommentare!

Nach dem riesigen Leak bestätigte Ubisoft mittlerweile offiziell, dass es sich bei Assassin's Creed Mirage um den nächsten Teil der Reihe handeln wird. Ein erstes Artwork gab es ebenfalls bereits zu sehen. Ob auch die restlichen Infos zu Setting, Held und Release stimmen, erfahren wir am 10. September auf der Ubisoft Forward.

Was wir bisher über das kommende Assassin's Creed wissen, erfahrt ihr im oben verlinkten Überblicksartikel. Wir halten euch bei dem Thema natürlich auch weiterhin auf dem neuesten Stand.