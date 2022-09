Assassin's Creed Japan kommt wohl wirklich! Und nicht nur das

Kein neues Assassin's Creed ohne vorherigen Leak. Tom Henderson gilt als einer der verlässlichsten Insider der Branche. Seine Trefferquote liegt zwar nicht bei 100 Prozent, aber wenn er nicht mal eine Woche vor Ubisofts großer Livestream-Show Ubisoft Forward neue Assassin's-Creed-Projekte leakt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass an der Story etwas dran ist.

Henderson leakt nicht nur ein neues Assassin's Creed - das ist ja mit Assassin's Creed Mirage schon vor ein paar Tagen passiert -, sondern gleich drei weitere AC-Spiele sowie ein VR-Projekt. Uff. Gehen wir die Leaks mal durch, die Quelle gibt's übrigens auf Hendersons eigenem Blog.

Assassin's Creed Red hat noch keinen offiziellen Namen, wird aber ein Assassin's Creed im feudalen Japan. Heißt: Samurai, Shinobi, im Prinzip genau das, was Fans sich seit Jahren wünschen. Anders als in Assassin's Creed Mirage sollt ihr hier auch wieder das Geschlecht eurer Spielfigur frei wählen können.

Assassin's Creed Hexe : Auch hierzu gab es bereits Gerüchte. Project Hexe (auch das ein Codename) wird ein Assassin's Creed im europäischen Spätmittelalter des 15. Jahrhunderts. Es soll das bisher düsterste Assassin's Creed werden.

Project Jade wird eine eigenständige Mobile-Version von Assassin's Creed, das in China spielt . Die genaue Epoche verrät Henderson noch nicht, genauso wenig Details zum Gameplay.

Project Nexus soll ein Assassin's Creed VR werden. Allerdings weiß Henderson noch nicht, ob das im Rahmen der kommenden Show angekündigt wird oder irgendwann danach.

Zusammen mit Assassin's Creed Mirage reden wir also von drei großen, neuen Assassin's Creeds zusätzlich zu einem Mobile-Spiel und einem VR-Projekt. Außerdem bekommt Valhalla einen weiteren DLC für all die Fans der nordischen Mythologie. Strammes Paket. Falls ihr euch für den aktuellen Zustand von Assassin's Creed Valhalla interessiert, dann schaut mal hier:

Spätestens am Samstag erfahren wir, ob an den Gerüchten etwas dran ist. Wie gesagt: Hendersons Leaks haben in der Regel Hand und Fuß, allerdings hat er in der Vergangenheit auch mal daneben gelegen. Am besten schaut ihr einfach bei uns vorbei, wir versorgen euch während des Streams mit allen Infos, die ihr braucht.