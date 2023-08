In Assassin's Creed Mirage wird ein 16 Jahre altes Serien-Merkmal ganz schön unheimlich

Auch auf Basim wartet ein Element, durch das alle seine Vorgänger buchstäblich hindurch mussten: Ladebildschirme.

In den allermeisten Fällen sind Ladebildschirme schlicht grafische Oberflächen, die dem Spieler zeigen, wie weit die Software ist, notwendige Daten in die Speicher seines Rechenknechtes zu schaufeln. Doch in der inzwischen 16 Jahre alten Assassin's Creed-Reihe zeigen sich die eigentlichen Wartegrafiken erstaunlich interaktiv und mitunter stylisch.

Eine düstere Schattenlandschaft mit Bewohnern

Assassin's Creed Mirage bleibt dieser Tradition der Serie treu, doch schickt euch in die wohl düsterste Animus-Variante auf traumwandlerische Wanderschaft, wie Ubisoft über den offiziellen Twix-Kanal vorstellt.

Zum Vergleich findet ihr hier sämtliche bisherigen Animus-Ladebildschirme von Ubisofts Meuchelreihe. Und rasch zeigt dieser Durchlauf, an welchen Serienteil Mirages Variante unserer Meinung nach am ehesten erinnert: Assassin's Creed: Revelations.

Nutzern in den sozialen Medien ist direkt aufgefallen, dass Mirages Warte-Landschaft sehr der ähnelt, in die er wie seine Vorgänger in frühen Serienteilen nach erfolgreichen Attentaten abtaucht. Das folgende Video zeigt euch dieses Detail und viele weitere, damit ihr Basim bei Interesse besser kennenlernen könnt.

5:57 Assassin's Creed Mirage: Im neuen Entwicklervideo dreht sich alles um Meisterassassine Basim

Wir können gespannt sein, ob und wenn ja wie Ubisoft das Design dieser Welt der Schatten durch die Story erklärt. Lange müssen wir nicht mehr warten, Assassin’s Creed Mirage soll am 12. Oktober 2023 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series erscheinen.

Sind die Ladebildschirme der Assassin's Creed-Reihe für euch ein spannendes Feature? Oder ignoriert ihr diese eh und lauft auch nicht - so denn möglich - darin umher? Aber wenn sie eine eurer geheimen Leidenschaften sind: Trifft der in Mirage euren Geschmack und in welcher Serienvariante genießt ihr eure Zeit zwischen den eigentlichen Weltabschnitten am meisten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!