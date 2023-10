Day 1 Patch für AC Mirage ist da: Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick

Nach dem Day 1 Patch sollte Basim in AC Mirage noch anmutigere Todestänze aufführen.

Wenn ihr euch Assassin's Creed Mirage herunterladet, steckt der Day 1 Patch direkt mit drin und aktualisiert euer Spiel auf Version 1.0.2. Und was die Patchnotes verraten, klingt nach einer ziemlich guten Idee: Das Update geht einige Bugs an, die in den internationalen Reviews und auch in unserem eigenen Test bemängelt wurden.

Wir haben der Testversion einen Abzug von 3 Punkten verpasst, weil immer mal wieder Questbugs auftraten oder das Spiel ganz abstürzte. Diese Abwertung bleibt bestehen, bis wir sicher sind, dass diese Fehler wirklich behoben sind.

Was steckt im Day 1 Patch von AC Mirage?

Wir zählen euch ein paar der wichtigsten Änderungen auf, die kompletten Patchnotes findet ihr auf Seite 2 des Artikels.

Fallschaden: Basim kann Gegner von Dächern oder Vorsprüngen werfen. Bisher konnte es vorkommen, dass diese dabei nicht wie vorgesehen Schaden nehmen. In der Release-Version tut ein tiefer Sturz jetzt angemessen weh.

Questmarker: Manchmal verschwanden die Marker, nachdem man das Spiel geladen hatte. Ziemlich ungünstig! Jetzt soll euch das Spiel zuverlässig zum Ziel führen.

Schickere Takedowns: Die Animationen für besonders spektakuläre Meuchelmanöver sollten jetzt geschmeidiger ablaufen. Super, denn das klassische Assassinen-Gameplay macht die wohl größte Stärke des Spiels aus:

14:08 Dieses Assassin's Creed zu ignorieren, ist ein Fehler

Außerdem soll der Patch 1.0.2. die Stabilität des Spiels grundlegend verbessern und zahlreiche Grafik-Glitches und kleinere Fehler beheben. Gute Nachrichten für alle mit weniger starken Rechnern, denn eigentlich erfordert AC Mirage keinen High-End-PC:

Wie lauten eure Pläne: Startet ihr eure Reise nach Bagdad in den Schuhen von Basim gleich zum Release am 5. Oktober? Oder wartet ihr mit dem kompakten Spin-Off, bis ihr es mal im Sale ergattert? Lässt es euch vielleicht sogar komplett kalt, weil ihr die Rollenspiel-Teile bevorzugt? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen.