Assassin's Creed Mirage bekommt einen sehr ungewöhnlichen Farbmodus

Diverse Mittelalterserien und -filme lehren uns, dass vor 1.000 Jahren einfach noch nicht so viele Farben existierten wie heute. Alles war brauner, grauer, tümpelgrüner - und amerikanischen Wissenschaftlern zufolge wurde richtiger Sonnenschein erst im 18. Jahrhundert erfunden!

Kein Wunder, dass ein historisch akkurates Werk wie Assassin's Creed 1 dem schon 2007 Rechnung trug. Das Königreich rund um Damaskus und Jerusalem wirkte gerade im Vergleich zu späteren Serienteilen sehr entsättigt mit einem recht dominanten grau-blauen Farbstich. Und genau den will das brandneue Assassin's Creed Mirage zurückbringen. Zumindest optional:

Im Video seht ihr das auch nochmal sehr schön bei Minute 3:56:

Falls ihr euch also beim Spielen denkt Boah, gar keinen Bock auf viele Farben , dann könnt ihr die Sonne jederzeit in den Optionen abblenden und mit dem Blau-Grau-Filter stärker in Richtung des ersten Serienteils ausrichten. Mit Bagdad und dem nahöstlichen Szenario will Assassin's Creed Mirage ohnehin stärker zurück zu seinen Wurzeln. Hauptfigur Basim rennt, springt und meuchelt sich über die Dächer der frühmittelalterlichen Metropole, statt weitläufiger Open Worlds stehen enge Gassen, Stealth und die Tricks und Kniffe von früher im Mittelpunkt - sagt zumindest Ubisoft.

Ob sich das letztlich als Marketingstunt entpuppt wie beispielsweise das Social Stealthing in Assassin's Creed Valhalla erfahren wir erst, wenn wir das Spiel selbst zocken können. Assassin's Creed Mirage erscheint am 12. Oktober 2023 für PC, PS5, PS4, Xbox One sowie Xbox Series X und S.

Assassin's Creed Mirage ist übrigens beileibe nicht das einzige Spiel, das mit atmosphärischen Farbmodi experimentiert. In Ghost of Tsushima könnt ihr beispielsweise einen Schwarz-Weiß-Modus aktivieren, um die Duelle mehr an die Filmklassiker von Akira Kurosawa anzulehnen.

Interessieren euch solche Farbmodi? Oder ist das Spielerei, die ihr meist deaktiviert lasst? Schreibt uns die Meinung gerne in die Kommentare - die Farbe eurer Buchstaben könnt ihr leider nicht auswählen.