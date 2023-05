Neuer Leak zu Assassin's Creed: Mirage soll doch später als gedacht erscheinen

Wann erscheint das neue Assassin's Creed? Ein Leaker behauptet, das Release-Datum zu kennen.

Offiziell erscheint Assassin's Creed Mirage irgendwann 2023. An welchem Termin genau, verrät Ubisoft noch nicht. Leaker wollen aber bereits mehr erfahren haben. Zuvor ein Blick zurück in die Vergangenheit: Ein früherer Leak soll einen internen Release-Plan von GameStop zeigen, der den Release auf August 2023 datiert.

Jetzt will der in der Vergangenheit durch korrekte Vorhersagen aufgefallene YouTuber j0nathan das genaue Release-Datum kennen und widerspricht damit dem älteren Leak. Demnach soll Assassin's Creed Mirage nicht schon im Sommer, sondern erst am 12. Oktober 2023 erscheinen.

Ob das nun stimmt und geändert wurde, ist aber offiziell nicht bestätigt. Betrachtet die Info daher mit einer gesunden Portion Skepsis.

Wie glaubhaft ist die Info?

Es wäre zumindest nicht ungewöhnlich, wenn Publisher interne und nicht öffentlich kommunizierte Release-Daten verschieben. Das ist einer der Gründe, warum sie bei Terminen oft vage bleiben und wie in diesem Fall grob das Jahr 2023 als Zeitraum nennen.

Der Leaker gilt üblicherweise als gut informiert und veröffentlichte auch etliche weitere Informationen zu Assassin's Creed Mirage, die nicht offiziell kommuniziert wurden. Ob alle Voraussagen eintreffen, insbesondere der Release im Herbst 2023, kann aber von unabhängiger Seite nicht verifiziert werden.

Durch und durch offiziell ist dagegen der Trailer:

3:45 Assassin's Creed Mirage: Seht im ersten Trailer, was euch 2023 erwartet

Was ist noch wichtig?

Ihr findet alle Infos, Trailer und Bilder zu Assassin's Creed Mirage in unserem gewohnt übersichtlich strukturierten Artikel. Diverse offizielle Infos, darunter zur veränderten Grundausrichtung des neuen Assassinenabenteuers, gab's zu Beginn des Jahres in einem Interview mit Ubisoft.

Assassin's Creed Mirage versetzt Spielerinnen und Spieler diesmal in die Rolle von Basim, der im Vorgänger Valhalla schon eine wichtige Nebenrolle spielte. Ubisoft setzt bei Mirage auf Bagdad als großen, städtischen Schauplatz. Das Spielgeschehen soll sich wieder stärker an den älteren Teilen der langjähigen Spielereihe orientieren.