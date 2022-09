Assassin’s Creed Mirage soll ein verlorenes Feature aus AC Unity zurückbringen

Assassin’s Creed Mirage soll angeblich zurück zu den Wurzeln der Serie führen. Ein neuer Leak zeigt auch schon ein Beispiel, wie das aussehen kann: In der Open World sollen sich NPC-Massen auf den Straßen Baghdads aufhalten, wie damals zu Zeiten von AC Unity.

Alle Infos zum Leak

Die Information stammt mal wieder vom französischen YouTuber j0nathan. Dieser hat erst kürzlich auch den Titel, den Ort und viele weitere Details zum nächsten Assassin’s Creed korrekt vorhergesagt. Bei allem lag er aber anscheinend nicht richtig – und berichtigt nund selbst, dass es mit Baghdad nur eine erkundbare Stadt geben soll. In seinem vorherigen Video waren noch von mehreren Städten die Rede.

Ihr könnt euch sein Video direkt hier ansehen. Falls ihr die französische Sprache jedoch nicht beherrscht, haben wir weiter unten die Infos zusammengefasst.

Baghdad ist die einzige Stadt

Es gibt eine riesige Anzahl an NPCs in den Straßen Baghdads, die mit der Menge aus Unity vergleichbar sein soll.

Die Wurfmesser kommen zurück

Die Slow-Motion-Kills soll es ebenfalls wieder geben

Mehr Fokus auf Parkour-Animationen

Die Menschenmassen aus Assassin's Creed Unity waren eine der großen Neuerungen im 2014 erschienenen Spiel. Mit über tausend NPCs sollten Demonstrationen in den Straßen von Paris zur Schau gestellt werden. Das hatte auch einen spielerischen Einfluss, da man sich dadurch auf den Dächern eindeutig effizienter fortbewegte, in der Menge aber dafür direkt untertauchen konnte.

Neben Assassin’s Creed Mirage soll angeblich auch ein Remake des ersten Teils in Arbeit sein. Kollegin Geraldine sieht das gute Chance für Ubisoft:

Was haltet ihr von dem neuen Leak? Über welches Feature der alten Spiele würdet ihr euch am meisten freuen? Und wie fandet ihr damals die riesige Anzahl an NPCs bei Assassin’s Creed Unity? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!